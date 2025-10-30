Cortina celebra i 100 giorni alle Olimpiadi invernali: nasce "Piazza dei Giochi Olimpici 1956-2026"

La piazza - da qui partiva la storica funivia per Pocol - è stata completamente riqualificata dal 2012 ed ha restituito al paese uno spazio pubblico moderno, panoramico e funzionale. Oggi è uno dei luoghi più rappresentativi di Cortina: vi si trovano gli Spectaculars – le grandi installazioni dei Cerchi Olimpici e degli Agitos Paralimpici – simbolo visivo della Legacy Olimpica e è diventata punto di incontro per cittadini e visitatori, oltre ad aprirsi sul panorama straordinario della catena montuosa delle Tofane che ne fanno da sfondo e cornice.

Nei prossimi giorni sarà presentato anche il nuovo emblema dedicato ai 70 anni che separano un’Olimpiade dall’altra. E’ stato ideato dalla grafica ampezzana Francesca Ghezze, che ha saputo tradurre in un segno grafico l’identità e i valori della comunità. Il nuovo emblema, che rappresenterà la città durante le Olimpiadi, vuole essere un ponte tra passato, presente e futuro, un simbolo che celebra la continuità di un territorio che può vantare due Olimpiadi – 1956 e 2026 – un orgoglio condiviso solo da cinque città al mondo. L’emblema si fonda su alcuni valori chiave:

Comunità in quanto rappresenta la coesione e la partecipazione dei cittadini, il senso di appartenenza di una comunità che si stringerà con orgoglio per accogliere l’evento, consapevole di vivere in un luogo unico e di saperlo custodire.

Valori Olimpici richiama l’amicizia, il rispetto e la lealtà: principi che ispirano non solo lo sport, ma anche la vita quotidiana della nostra comunità.

Continuità storica: il riferimento 1956–2026 sottolinea i 70 anni di storia in cui Cortina è diventata un punto di riferimento internazionale per lo sport, la natura, la cultura e la tradizione. Questo emblema racchiude l’anima di una comunità fiera della propria storia e pronta ad accogliere il futuro con entusiasmo olimpico. Il logo accompagnerà la comunicazione cittadina fino ai Giochi e sarà riprodotto su affissioni dedicate e su bandiere che verranno distribuite alla cittadinanza.