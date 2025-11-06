Abodi: "L’Italia protagonista tra Olimpiadi ed Euro 2032, il destino è nelle nostre mani"

Dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 alle Atp Finals di Torino con Jannik Sinner, passando per Euro 2032 e la Nazionale di Gattuso, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, intervistato da Adnkronos, ha affrontato i principali temi sportivi del momento: "A 92 giorni dai Giochi di Milano-Cortina, i cantieri organizzativi e infrastrutturali stanno accelerando — ha spiegato Abodi —. Ci sono ancora cose da fare, ma saremo pronti. Entrare a San Siro per l’apertura dei Giochi sarà un momento che metterà l’Italia al centro del mondo".

Abodi tra Olimpiadi, Gattuso e Sinner

Il ministro ha poi sottolineato l’importanza dell’eredità culturale e infrastrutturale delle Olimpiadi: "Resteranno strutture come il Pala Italia di Milano e la pista di bob di Cortina, già completata, che avrà una lunga vita. Ma soprattutto, lasceremo un segno nei valori dello sport e nella promozione dell’attività sportiva tra i giovani". Sulla possibilità di ospitare in futuro i Giochi Olimpici estivi, Abodi non ha dubbi: "Roma 1960 è un ricordo meraviglioso, ma l’Italia ha tutte le carte in regola per candidarsi di nuovo. È arrivato il momento di pensare in grande". Riguardo alla Nazionale di calcio, il ministro ha espresso fiducia in Gattuso: "Mi piace perché unisce appartenenza, carattere e spirito di squadra. È l’uomo giusto per riportare entusiasmo e risultati". Spazio anche al tennis e a Jannik Sinner, in vista delle Atp Finals di Torino: "Il fatto che abbia ribadito la sua italianità è un valore enorme. La sua rinuncia alla Coppa Davis non è stata presa a cuor leggero: conosce il suo corpo e sa cosa serve per restare ai massimi livelli. È una decisione da accettare e comprendere". Con Milano-Cortina alle porte e grandi eventi sportivi all’orizzonte, Abodi ha concluso con un messaggio di fiducia: "Il destino dell’Italia è nelle nostre mani".