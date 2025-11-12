L'idea di Malagò su Ancelotti: "Tedoforo alle Olimpiadi Milano-Cortina"

LU E CUCCARO MONFERRATO - "Carlo Ancelotti? Vorrei facesse il tedoforo alle prossime Olimpiadi Invernali Milano Cortina, visto il suo grande attaccamento a questo Paese". Sono le parole di Giovanni Malagò - presidente della Fondazione Milano-Cortina e numero uno del Coni dal 2013 al giugno 2025 - a Cuccaro Monferrato, in provincia di Alessandria, in occasione della consegna del 'Premio Nils Liedholm. Campione sul campo, Signore nella vita'. La richiesta è arrivata dopo un videomessaggio di congratulazioni a Malagò dallo stesso Commissario tecnico della Nazionale Brasiliana. Quest'ultimo ha avuto Liedholm da allenatore alla Roma (con lo svedese, Carlo ha vinto lo storico scudetto giallorosso del 1983) e ha ricevuto il Premio in passato.