L'idea di Malagò su Ancelotti: "Tedoforo alle Olimpiadi Milano-Cortina"
LU E CUCCARO MONFERRATO - "Carlo Ancelotti? Vorrei facesse il tedoforo alle prossime Olimpiadi Invernali Milano Cortina, visto il suo grande attaccamento a questo Paese". Sono le parole di Giovanni Malagò - presidente della Fondazione Milano-Cortina e numero uno del Coni dal 2013 al giugno 2025 - a Cuccaro Monferrato, in provincia di Alessandria, in occasione della consegna del 'Premio Nils Liedholm. Campione sul campo, Signore nella vita'. La richiesta è arrivata dopo un videomessaggio di congratulazioni a Malagò dallo stesso Commissario tecnico della Nazionale Brasiliana. Quest'ultimo ha avuto Liedholm da allenatore alla Roma (con lo svedese, Carlo ha vinto lo storico scudetto giallorosso del 1983) e ha ricevuto il Premio in passato.
Malagò: "Gli 84 giorni che mancano ai Giochi vanno vissuti tutti d'un fiato"
A soli 84 giorni dall'apertura delle Olimpiadi invernali, l'ex numero uno del Comitato Olimpico ha sottolineato che, almeno per il momento, le emozioni "vanno messe da parte. Le apprensioni devi sempre tenerle presenti, però - ha sottolineato - non devono essere dominanti nella testa e nella mente, se no si rischia di complicare le cose. Serve lucidità, anche una buona tenuta nervosa. Questi ultimi 84 giorni vanno vissuti tutti d'un fiato. L'ho sempre detto abbiamo bisogno proprio di tutto, perché le cose stanno andando avanti molto bene, però come sempre quando ti avvicini, vedi che qualcosa è da sistemare, da migliorare, da completare. E va bene così".
Premiati anche Dino e Andrea Meneghin
A legare Malagò a Liedholm è anche il vino. La consegna del riconoscimento è avvenuta infatti a Villa Boemia, ex sede dell'azienda vitivinicola fondata proprio dal 'Barone'. Ogni Natale inviava a papà Malagò (che è stato vicepresidente della Roma) le bottiglie che produceva. "Le conservo ancora", assicura il figlio. Con Malagò a Villa Boemia sono stati premiati Dino Meneghin e il figlio Andrea, "per l'abilità, la genuinità e la naturalezza con cui sanno essere ambasciatori del basket nel mondo, trasmettendo i più alti valori di lealtà, correttezza e solidarietà, splendidi esempi di uno straordinario DNA sportivo".
