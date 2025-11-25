Tutto pronto per l'accensione della fiamma olimpica Milano-Cortina: il programma nei dettagli e i partecipanti

È tutto pronto per la la cerimonia di accensione della fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. La prova generale è andata in scena in Grecia, a Olimpia, e si ès volta senza sorprese. Tutto come previsto, con il cambio di sede già annunciato a causa del maltempo. Infatti, il fuoco sacro è stato acceso grazie al consueto specchio parabolico, che concentra i raggi solari, presso il museo archeologico dell'antica Olimpia oggi, martedì 25 novembre, davanti alla singolare statua della Nike di Peonium, e non all'aperto al Tempio di Hera: la pioggia non l'avrebbe permesso. La prova generale, in vista della cerimonia ufficiale che si terrà domani alle 11:30, è stata confezionata grazie al lavoro e alla presenza della coreografa Artemi Ignatiou, della Gran Sacerdotessa Mary Mina, del primo tedoforo Petros Gaidatzis, delle Sacerdotesse e dei Kouroi, del soprano Christina Poulitsi, dell'attore Yannis Stankoglou e della giornalista Dora Anagnostopoulou, che ha tenuto la presentazione. Subito dopo la cerimonia inizierà la staffetta della torcia olimpica che per otto giorni attraverserà tutta la Grecia: ecco il programma completo.