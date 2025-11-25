Tutto pronto per l'accensione della fiamma olimpica Milano-Cortina: il programma nei dettagli e i partecipanti
È tutto pronto per la la cerimonia di accensione della fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. La prova generale è andata in scena in Grecia, a Olimpia, e si ès volta senza sorprese. Tutto come previsto, con il cambio di sede già annunciato a causa del maltempo. Infatti, il fuoco sacro è stato acceso grazie al consueto specchio parabolico, che concentra i raggi solari, presso il museo archeologico dell'antica Olimpia oggi, martedì 25 novembre, davanti alla singolare statua della Nike di Peonium, e non all'aperto al Tempio di Hera: la pioggia non l'avrebbe permesso. La prova generale, in vista della cerimonia ufficiale che si terrà domani alle 11:30, è stata confezionata grazie al lavoro e alla presenza della coreografa Artemi Ignatiou, della Gran Sacerdotessa Mary Mina, del primo tedoforo Petros Gaidatzis, delle Sacerdotesse e dei Kouroi, del soprano Christina Poulitsi, dell'attore Yannis Stankoglou e della giornalista Dora Anagnostopoulou, che ha tenuto la presentazione. Subito dopo la cerimonia inizierà la staffetta della torcia olimpica che per otto giorni attraverserà tutta la Grecia: ecco il programma completo.
Tutti i presenti
Alla cerimonia di accensione della Fiamma saranno presenti il Presidente della repubblica ellenica, Konstantinos Tasoulas, la Presidente del CIO, Kirsty Coventry, il Presidente onorario del CIO, Thomas Bach, il Presidente del comitato olimpico ellenico, Isidoros Kouvelos, il Presidente del comitato organizzatore Milano-Cortina, Giovanni Malagò, il Sindaco dell'Antica Olimpia, Aristides Panagiotopoulos, e molte altre autorità.
Il programma della cerimonia
11:30 - Inizio della cerimonia
Formazione dei circoli olimpici da parte degli studenti del Comune dell'Antica Olimpia
Inno olimpico - Alzabandiera olimpica (L' inno olimpico è eseguito dal soprano Christina Poulitsi)
Inno nazionale italiano – Alzando la bandiera italiana
Inno nazionale della Grecia – Alzabandiera greca (Gli inni nazionali sono eseguiti dal coro dei bambini della Scuola Italiana di Atene)
Saluti del sindaco dell'antica Olimpia, il signor Aristides Panagiotopoulos
Saluto del Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici “Milano Cortina 2026”, Sig. Giovanni Malagò
Saluti della Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Sig.ra Kirsty Coventry
Saluti del Presidente del Comitato Olimpico Ellenico , Sig. Isidoros Kouvelos
Cerimonia di accensione della fiamma olimpica al Tempio di Hera
Ingresso della Somma Sacerdotessa Maria Mina, delle Sacerdotesse e dei Kouroi con la Fiamma Olimpica nell'Antico Stadio
Coreografia di sacerdotesse e Kouroi
Consegna della fiamma olimpica da parte della Somma Sacerdotessa Mary Mina al primo tedoforo, il campione olimpico Petros Gaidatzis
Partenza del primo tedoforo per il monumento a Pierre de Coubertin
Partenza della staffetta della torcia olimpica