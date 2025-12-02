Corriere dello Sport.it
martedì 2 dicembre 2025
Olimpiadi Milano-Cortina, il Tas accoglie ricorso atleti russi

La Federazione Internazionale Sci e Snowboard dovrà accoglierli agli eventi di qualificazione FIS per gli OWG e i Giochi Paralimpici 2026
1 min
LOSANNA (Svizzera) - Il Tribunale arbitrale dello sport (TAS) ha annullato l'esclusione totale degli sciatori russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, aprendo la strada alla loro presenza sotto bandiera neutra alle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina in programma da 6 al 22 febbraio. 

Il Tas riabilita gli Atleti Neutri Individuali

Oggi il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha accolto parzialmente due ricorsi contro la Federazione Internazionale Sci e Snowboard (FIS) riguardanti la partecipazione di atleti russi e bielorussi con lo status di Atleta Neutro Individuale (AIN) ai prossimi Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 (OWG 2026). Il TAS ha stabilito che gli atleti russi e bielorussi che soddisfano i criteri di ammissibilità AIN del Comitato Olimpico Internazionale dovrebbero essere autorizzati a partecipare agli eventi di qualificazione FIS. Lo scorso 21 ottobre 2025, il Consiglio FIS aveva emesso una risoluzione per "non agevolare la partecipazione di atleti russi e bielorussi come Atleti Individuali Neutrali (AIN) agli eventi di qualificazione FIS per gli OWG e i Giochi Paralimpici 2026”. 

