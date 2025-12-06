Malagò e la frecciata sulle Olimpiadi a Roma: "Se siamo qui è perché qualcuno..."

Era il 21 settembre del 2016: l'allora presidente del Coni, Giovanni Malagò, da 3 anni capo dello sport italiano, cercava di convincere la sindaca Virginia Raggi ad accettare la candidatura olimpica di Roma per i Giochi del 2024. L'aspettava in ufficio, 35 minuti di vana attesa, perché la sindaca era a pranzo. Roma quei Giochi non li ha voluti, è storia, e oggi dal Foro Italico, Malagò con una frecciata neppure troppo velata l'ha ricordato. Nel giorno in cui la Fiamma Olimpica inizia il suo viaggio verso Milano, Malagò ha detto: "Se siamo qui è perché qualcuno non ha voluto dare fiducia a questa città”. Conciso, ma netto.