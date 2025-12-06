Malagò e la frecciata sulle Olimpiadi a Roma: "Se siamo qui è perché qualcuno..."
Era il 21 settembre del 2016: l'allora presidente del Coni, Giovanni Malagò, da 3 anni capo dello sport italiano, cercava di convincere la sindaca Virginia Raggi ad accettare la candidatura olimpica di Roma per i Giochi del 2024. L'aspettava in ufficio, 35 minuti di vana attesa, perché la sindaca era a pranzo. Roma quei Giochi non li ha voluti, è storia, e oggi dal Foro Italico, Malagò con una frecciata neppure troppo velata l'ha ricordato. Nel giorno in cui la Fiamma Olimpica inizia il suo viaggio verso Milano, Malagò ha detto: "Se siamo qui è perché qualcuno non ha voluto dare fiducia a questa città”. Conciso, ma netto.
Malagò e l'ultimo tedoforo del 1960
Dopo il discorso di Malagò, sul palco dello stadio dei Marmi è arrivato Giancarlo Peris, l’ultimo tedoforo dei Giochi di Roma 1960: “Avevo paura di cadere davanti a mezzo mondo. Ero emozionatissimo, oggi pensavo di non esserlo invece sento dentro tremare”. Peris ha stato portato all’interno dello stadio la lanterna dove viene custodita la Fiamma. Malagò l’ha ricevuta dalle sue mani per poi accendere il nuovo braciere. Emozionante. Ma è inevitabile che il pensiero sia andato a quei Giochi tanto voluti (da lui) e non da altri.