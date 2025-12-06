Polonara e la camminata con la fiamma olimpica, impossibile non emozionarsi: "Ero in carrozzina..."

ROMA - "È un'emozione anche essere qui in piedi perché fino a qualche settimana fa ero in carrozzina, quindi è già un successo esserci". Queste le parole del tedoforo Achille Polonara dopo aver portato la fiamma olimpica di Milano-Cortina nella staffetta che ha preso il via allo Stadio dei Marmi a Roma.

Polonara tedoforo, si emoziona con la fiamma olimpica

Il 34enne cestista azzurro, affetto da leucemia, si è soffermato sulla sua battaglia contro la malattia: "È stata complicata, spero di essere alla fine e che da adesso in poi le cose vadano meglio. Essere un atleta mi ha aiutato molto - ha aggiunto Polonara, che nei mesi scorsi si è sottoposto a un trapianto di midollo e di recente era finito in coma - e anche la giovane età ha fatto la sua parte. Sono sempre stato un combattente".