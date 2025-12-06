Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Polonara e la camminata con la fiamma olimpica, impossibile non emozionarsi: "Ero in carrozzina..."

Il cestista, che da tempo combatte la sua battaglia con la leucemia, ha portato la fiaccola di Milano-Cortina nella staffetta partita a Roma dallo Stadio dei Marmi
2 min
TagsPolonaraFiamma olimpicaMilano-Cortina 2026

ROMA - "È un'emozione anche essere qui in piedi perché fino a qualche settimana fa ero in carrozzina, quindi è già un successo esserci". Queste le parole del tedoforo Achille Polonara dopo aver portato la fiamma olimpica di Milano-Cortina nella staffetta che ha preso il via allo Stadio dei Marmi a Roma.

Polonara tedoforo, si emoziona con la fiamma olimpica

Il 34enne cestista azzurro, affetto da leucemia, si è soffermato sulla sua battaglia contro la malattia: "È stata complicata, spero di essere alla fine e che da adesso in poi le cose vadano meglio. Essere un atleta mi ha aiutato molto - ha aggiunto Polonara, che nei mesi scorsi si è sottoposto a un trapianto di midollo e di recente era finito in coma - e anche la giovane età ha fatto la sua parte. Sono sempre stato un combattente".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Polonara fa commuovere i tifosiPolonara, l'annuncio della moglie

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS