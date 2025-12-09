Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milano-Cortina, Roda frena su Brignone: “Ha ripreso a sciare, ma deve essere nelle condizioni di competere”

Il presidente della Fisi è cauto sulla partecipazione alle Olimpiadi della campionessa italiana: “Serve tempo, a gennaio capiremo”
1 min
TagsSciOlimpiadi Milano-CortinaBrignone

MILANO - L’attesa è alta, ma per attendere il responso bisognerà attendere almeno qualche altra settimana. Federica Brignone da qualche giorno ha nuovamente gli sci ai piedi: l’infortunio sembra essere alle spalle, ma ora sarà necessario ritrovare la condizione fisica adeguata per prender parte a un appuntamento importante come le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il desiderio di vedere l’azzurra al cancelletto di partenza è un sentimento che abbraccia tutta l’Italia, ma il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali predica cautela. 

Brignone, le parole del presidente Fisi

“La Brignone ha ricominciato a sciare - sottolinea il Presidente della federazione italiana sport invernali Flavio Roda - adesso a gennaio si capirà veramente se riesce a sopportare i carichi e a tornare a un certo livello. Se sarà nelle condizioni - sapendo il suo carattere veramente forte - non avrà nessun problema a competere a livello olimpico, però deve essere nelle condizioni, deve avere la possibilità e sentire i carichi e riuscire a fare quello che deve fare un atleta di altissimo livello”. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Brignone torna sugli sci: "Giornata perfetta"Brignone, la risposta che spiazza sulle Olimpiadi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS