Milano-Cortina, Roda frena su Brignone: “Ha ripreso a sciare, ma deve essere nelle condizioni di competere”

MILANO - L’attesa è alta, ma per attendere il responso bisognerà attendere almeno qualche altra settimana. Federica Brignone da qualche giorno ha nuovamente gli sci ai piedi: l’infortunio sembra essere alle spalle, ma ora sarà necessario ritrovare la condizione fisica adeguata per prender parte a un appuntamento importante come le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 . Il desiderio di vedere l’azzurra al cancelletto di partenza è un sentimento che abbraccia tutta l’Italia, ma il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali predica cautela.

Brignone, le parole del presidente Fisi

“La Brignone ha ricominciato a sciare - sottolinea il Presidente della federazione italiana sport invernali Flavio Roda - adesso a gennaio si capirà veramente se riesce a sopportare i carichi e a tornare a un certo livello. Se sarà nelle condizioni - sapendo il suo carattere veramente forte - non avrà nessun problema a competere a livello olimpico, però deve essere nelle condizioni, deve avere la possibilità e sentire i carichi e riuscire a fare quello che deve fare un atleta di altissimo livello”.