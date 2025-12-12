Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
Olimpiadi Italia, scelti i quattro portabandiera per Milano Cortina 2026. E arriva una novità su Brignone

Olimpiadi Italia, scelti i quattro portabandiera per Milano Cortina 2026. E arriva una novità su Brignone

Saranno Federico Pellegrino, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federica Brignone gli atleti scelti per portare il tricolore durante la cerimonia d'apertura dei Giochi invernali al via dal prossimo 6 febbraio
Paolo De Laurentiis
2 min

Alle 12 e 12 del 12 dicembre “i numeri dell’armonia” il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha annunciato i portabandiera di Milano Cortina. Tenendo presente l’equilibrio di genere, di disciplina e non ultimo di logistica. A Milano saranno Federico Pellegrino e Arianna Fontana. A Cortina Amos Mosaner e Federica Brignone.

Chi sono i 4 portabandiera olimpici

Mai prima di oggi avevo avuto questo onore” le parole del presidente del Coni. E’ la prima volta di una coppia di portabandiera ai Giochi invernali. Mai c’erano stati 4 portabandiera olimpici. E mai c’era stata prima di ora un’Olimpiade così diffusa sul territorio. Il numero uno dello sport italiano ha poi dato un'altra importantissima notizia che riguarda proprio Federica Brignone: "Sì, mi ha confermato che sarà in gara a Cortina". “È il sogno che si realizza. Dal giorno dell’infortunio è stata la motivazione per lottare e rialzarmi”. Così Federica Brignone ha commentato la nomina a portabandiera dei Giochi di Milano-Cortina. “Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini da sempre e ancora di più in questi mesi - ha aggiunto -. Ringrazio il Presidente Buonfiglio per avermi concesso l’onore di essere la Portabandiera alle Olimpiadi in Italia”. 

L'ipotesi Goggia alzabandiera

Goggia? Non l’ho sentita per un motivo: non puoi chiamare qualcuno per dirle che non è stata scelta. Devi scegliere in base al momento, alle storie degli atleti. Ho scelto Brignone ma mi auguro che l’alza bandiera a Cortina lo faccia Sofia Goggia”. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio rispondendo a chi gli chiede se ha sentito Sofia Goggia per spiegarle il motivo per cui non è stata scelta come portabandiera.

