Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Favino a Milano Cortina 2026: cosa farà durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali

Pierfrancesco Favino protagonista della Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 a San Siro: arte, musica e spirito olimpico per il mondo
3 min
TagsPierfrancesco FavinoMilano Cortina 2026

Milano Cortina 2026 comincia a prendere forma anche fuori dalle piste e dal ghiaccio. La Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali, in programma il 6 febbraio 2026 allo stadio San Siro, avrà un protagonista d’eccezione: Pierfrancesco Favino. Un nome che porta con sé prestigio internazionale e che rafforza l’ambizione di un evento pensato per parlare al mondo.

Pierfrancesco Favino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Pierfrancesco Favino, tra i volti più autorevoli del cinema italiano contemporaneo, avrà un ruolo centrale nella serata inaugurale delle Olimpiadi Invernali. La sua presenza non sarà un semplice cameo, ma una vera e propria performance artistica costruita per incarnare lo spirito dei Giochi e l’identità del Paese ospitante. L'attore romano interpreterà un testo di grande forza evocativa, concepito come omaggio all’armonia dei territori e al dialogo tra città e montagna, cuore simbolico di Milano Cortina 2026. Un racconto che unirà parole e musica. L’esibizione sarà infatti accompagnata da partiture originali eseguite dal violinista Giovanni Zanon, in un dialogo tra voce e suono studiato per coinvolgere lo spettatore in modo profondo e immersivo. Un intreccio tra arti che punta a trasformare l’apertura olimpica in un’esperienza emotiva, non solo spettacolare.

Perché è stato scelto Favino per Milano Cortina 2026

La scelta di Favino va letta in una direzione precisa: valorizzare lo "Spirito Italiano" attraverso una figura capace di rappresentarne cultura, intensità e creatività. La Cerimonia di apertura si preannuncia così come un grande evento corale, dove sport, arte e identità nazionale si fondono davanti a una platea globale. San Siro farà da cornice a una serata destinata a restare nella memoria collettiva. L’interpretazione di Favino si annuncia già come uno dei momenti iconici dell’evento, contribuendo a dare il via ai Giochi con un messaggio forte e riconoscibile. Milano Cortina 2026 non sarà soltanto competizione e medaglie: già dalla prima sera promette di raccontare l’Italia al mondo. E con Favino al centro della scena, l’apertura dei Giochi punta dritta al cuore.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Milano-Cortina 2026, Inzaghi c'èMilano Cortina 2026, canterà Mariah Carey

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS