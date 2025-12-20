Buonfiglio: "Olimpiadi? Niente pronostici, conta arrivare all’evento ben preparati”

ROMA - Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio , a margine della cerimonia degli Oscar dello Sport al Salone d'Onore del Coni , parla della preparazione delle squadre nazionali in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina . "La preparazione olimpica sta procedendo in sintonia con tutte le federazioni - afferma il numero uno del Coni - stiamo verificando lo stato di forma di tutti gli atleti e le atlete probabili olimpici. C'è un'ampia fetta di atleti da valutare, a loro va tutta la nostra attenzione non solo dal punto di vista fisico ma anche nella metodologia. Questo ha consentito fino ad ora di ottenere successi ovunque".

Buonfiglio: “Olimpiadi? Non faccio pronostici”

"C'è un po' di scaramanzia nel fare pronostici - ammette il presidente del Coni Luciano Buonfiglio - perché nel mondo dello sport è così. L'importante è arrivare preparati, perché quando lo sei e sei consapevole di aver fatto quello che devi fare curando i dettagli poi l'avversario è solo te stesso. Mi auguro che i nostri facciano delle bellissime prestazioni, che vuol dire avere successo”.