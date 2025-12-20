Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Buonfiglio: "Olimpiadi? Niente pronostici, conta arrivare all’evento ben preparati”

Il presidente del Coni parla a margine della cerimonia degli Oscar dello Sport: “Mi auguro che i nostri atleti facciano delle bellissime prestazioni”
1 min
TagsOlimpiadiMilano-Cortina 2026Buonfiglio

ROMA - Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine della cerimonia degli Oscar dello Sport al Salone d'Onore del Coni, parla della preparazione delle squadre nazionali in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. "La preparazione olimpica sta procedendo in sintonia con tutte le federazioni - afferma il numero uno del Coni - stiamo verificando lo stato di forma di tutti gli atleti e le atlete probabili olimpici. C'è un'ampia fetta di atleti da valutare, a loro va tutta la nostra attenzione non solo dal punto di vista fisico ma anche nella metodologia. Questo ha consentito fino ad ora di ottenere successi ovunque"

Buonfiglio: “Olimpiadi? Non faccio pronostici”

"C'è un po' di scaramanzia nel fare pronostici - ammette il presidente del Coni Luciano Buonfiglio - perché nel mondo dello sport è così. L'importante è arrivare preparati, perché quando lo sei e sei consapevole di aver fatto quello che devi fare curando i dettagli poi l'avversario è solo te stesso. Mi auguro che i nostri facciano delle bellissime prestazioni, che vuol dire avere successo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Premio Asi Sport e Cultura al ConiOscar dello Sport al Salone d'Onore del Coni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS