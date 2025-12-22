Milano-Cortina, la carica di Brignone  "Darò tutto quello che ho"

Brignone, il coraggio e la determinazione

La sciatrice azzurra ha confrmato la volontà di metterci "tutto il rispetto, la lealtà, la determinazione ed il divertimento. Piedi per terra nei momenti di gloria, e coraggio per rialzarsi. Sono alla mia quinta olimpiade - ha ribadito Federica Brignone - ma anche la prima in Europa, in Italia, nel mio Paese. Cercherò di cogliere solo gli aspetti positivi, grazie a chi ha reso possibile questo sogno e chi si sta dando da fare perché i Giochi siano un successo sportivo ma anche organizzativo”, ha concluso.