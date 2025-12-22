Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Milano-Cortina, la carica di Brignone  "Darò tutto quello che ho"

La sciatrice azzurra: "Esserci non era scontato. Sarà la mia quinta Olimpiade"
1 min

“La mia corsa per arrivare qui non è stata facile, né scontata. Con questa bandiera cercherò di rappresentare tutti, atleti, tifosi a casa". Federica Brignone, intervenendo alla cerimonia di consegna dei tricolore ai portabandiera di Milano-Cortina 2026 in corso al Quirinale, non ha nascosto l'emozione, in vista della "mia quinta Olimpiade". 

Brignone, il coraggio e la determinazione

La sciatrice azzurra ha confrmato la volontà di metterci "tutto il rispetto, la lealtà, la determinazione ed il divertimento. Piedi per terra nei momenti di gloria, e coraggio per rialzarsi. Sono alla mia quinta olimpiade - ha ribadito Federica Brignone - ma anche la prima in Europa, in Italia, nel mio Paese. Cercherò di cogliere solo gli aspetti positivi, grazie a chi ha reso possibile questo sogno e chi si sta dando da fare perché i Giochi siano un successo sportivo ma anche organizzativo”, ha concluso.

