martedì 23 dicembre 2025
Brignone e la frase su Milano Cortina che scatena l'Italia: "Devo affrontare i miei demoni..."

La sciatrice: "Adesso sta andando molto meglio. Ma tutto ha bisogno di adattarsi"
TagsBrignoneMilano-Cortina

Tornare e lasciare il segno. Facile da dire, difficile da trasformare in realtà. Federica Brignone però ci crede e mette nel mirino le Olimpiadi di Milano-Cortina. La sciatrice, che ieri ha giurato come maresciallo dell'Arma dei Carabinieri dopo aver ricevuto il tricolore al Quirinale come portabandiera alla cerimonia inaugurale, è impegnata in una corsa contro il tempo per recuperare dall'infortunio: "Le prime sensazioni tornate sulla neve sono state catastrofiche. È ovvio che ci vuole un po' di adattamento e purtroppo il dolore non mi ha mai abbandonata. Adesso sta andando molto meglio. Ma tutto ha bisogno di adattarsi. Stiamo cercando di andare per gradi - racconta alla redazione sportiva del Giornale Radio Rai - stiamo cercando di adattare il tutto e vediamo cosa succede. Quando sto bene e quando non ho male mi sembra di non avere mai smesso. È ovvio che finché scio in maniera turistica va tutto bene. Il problema sarà, o magari no, dopo. Comunque dovrò affrontare i miei demoni quando sarò nel tracciato. Bisognerebbe vedere come riuscirò a fidarmi, quando la mia gamba funzionerà bene. Tutte queste cose lo vedremo strada facendo, sono ancora tutte cose che non abbiamo potuto fare".

Brignone punta Milano-Cortina 

Per Brignone, qualle di ieri, è stata "una giornata che mi ha reso orgogliosa, mi ha riempito di emozioni e penso che sia un premio alla mia carriera, a questi 15-20 anni in giro per il mondo a rappresentare il mio paese, a rappresentare l'Arma". Non solo. "Io in realtà sto iniziando a prepararmi, cioè non ho ancora fatto il vero allenamento, quello che di solito faccio a partire dall'estate - ha spiegato - quindi non mi sento nei tempi e non lo sarò mai perché sette mesi non ce li ho per preparare una stagione come faccio di solito e dovrò fare un po' quello che riesco. Sto già facendo grossi passi in avanti, sono migliorata tantissimo, fisicamente sto già molto bene. È chiaro che mi manca tutto l'allenamento sugli sci e dovrò anche vedere se riuscirò a farlo". La prossima settimana sarà decisiva perché tornerà ad allenarsi in pieno: "Penso che comunque il programma dovrà essere adattabile e andrà più o meno giorno per giorno, se non di settimana in settimana e vedremo come va. Da lì facciamo un blocco, proviamo a vedere e poi proveremo a migliorare. Ovviamente non sarà ancora un programma facile, io sono guarita ma non sto bene come prima, quindi comunque sarà un adattare tutto a come va e a come risponde la mia gamba".

 

 


 

 

