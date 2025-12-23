Milano-Cortina, è Cannavaro l'ultimo tedoforo a Napoli: "Emozione unica"

Cannavaro si emoziona

Tanti i tedofori che hanno partecipato al tour della torcia, da Giuseppe Nargi, direttore regionale di Intesa Sanpaolo, ai comici dei Jackal, passando per Massimiliano Rosolino e Ciro Ferrara, fino a Fabio Cannavaro, protagonista della cerimonia in Piazza del Plebiscito. È toccato infatti al Pallone d'Oro, capitano azzurro nel trionfale mondiale di Berlino, accendere il braciere olimpico: "Sono moto emozionato, portare la fiaccola, soprattutto quando sono entrato qui in Piazza Plebiscito, vivere l'emozione di questa piazza con la pioggia, questi colori olimpici e la fiamma che brucia". Poi il messaggio recapitato agli atleti che parteciperanno ai Giochi Olimpici: "Sono esperienze uniche, da godere appieno. Sicuramente bisogna prepararsi bene ma allo stesso tempo divertirsi, perché sono quelle cose che ti capitano una volta nella vita e devi sapere apprezzare tutto quello che ti circonda".