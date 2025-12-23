Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milano-Cortina, è Cannavaro l'ultimo tedoforo a Napoli: "Emozione unica"

Il Pallone d'Oro accende il braciere olimpico in Piazza Plebiscito: "Auguri agli atleti, sono cose che capitano una volta nella vita..."
2 min
Tagsmilano cortinaolimpiadi invernaliCannavaro

La torcia olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa a Napoli. Sotto una pioggia battente e incessante, da Scampia a Piazza del Plebisicito, si è svolta la tappa partenopea del viaggio della fiaccola, con Fabio Cannavaro ad accendere il braciere.

 

 

Cannavaro si emoziona

Tanti i tedofori che hanno partecipato al tour della torcia, da Giuseppe Nargi, direttore regionale di Intesa Sanpaolo, ai comici dei Jackal, passando per Massimiliano Rosolino e Ciro Ferrara, fino a Fabio Cannavaro, protagonista della cerimonia in Piazza del Plebiscito. È toccato infatti al Pallone d'Oro, capitano azzurro nel trionfale mondiale di Berlino, accendere il braciere olimpico: "Sono moto emozionato, portare la fiaccola, soprattutto quando sono entrato qui in Piazza Plebiscito, vivere l'emozione di questa piazza con la pioggia, questi colori olimpici e la fiamma che brucia". Poi il messaggio recapitato agli atleti che parteciperanno ai Giochi Olimpici: "Sono esperienze uniche, da godere appieno. Sicuramente bisogna prepararsi bene ma allo stesso tempo divertirsi, perché sono quelle cose che ti capitano una volta nella vita e devi sapere apprezzare tutto quello che ti circonda".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Brignone e la frase su Milano Cortina che scatena l'ItaliaMilano Cortina: la Fiamma illumina la Campania

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS