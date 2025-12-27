Brignone torna in pista: le prime discese a Courmayeur dopo l'infortunio
COURMAYEUR - Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si avvicinano sempre di più. Ma, fortunatamente, il recupero di Federica Brignone procede molto velocemente e si respira grande ottimismo. L'azzurra, che sarà portabandiera ai Giochi Olimpici, è ferma dallo scorso 3 aprile, dalla caduta durante gli Assoluti che le ha causato la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra.
Brignone sorride: torna sulla neve dopo il terribile infortunio
A più di 9 mesi da quella sfortunata e terribile caduta, Federica Brignone è tornata sulla neve, in pista a Courmayeur. La campionessa azzurra è tornata ad allenarsi in gigante per la prima volta, come mostrato in un video pubblicato da Fisi Tv che ha caricato i tifosi. Ancora tanta cautela per la valdostana, con un ritmo lento e la necessità di ritrovare il feeling con la pista dopo un lunghissimo periodo di stop. Ma cresce sempre di più la speranza di arrivare a Milano-Cortina in piena forma.