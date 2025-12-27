Brignone torna in pista: le prime discese a Courmayeur dopo l'infortunio

COURMAYEUR - Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si avvicinano sempre di più. Ma, fortunatamente, il recupero di Federica Brignone procede molto velocemente e si respira grande ottimismo. L'azzurra, che sarà portabandiera ai Giochi Olimpici, è ferma dallo scorso 3 aprile, dalla caduta durante gli Assoluti che le ha causato la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra.