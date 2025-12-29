Milano-Cortina, sorpresa a Potenza: la cantante Arisa fa la tedofora

Arisa è un simbolo della Basilicata. Così, come è successo per esempio a Fabio Cannavaro in Campania (Napoli) e Milissa Satta in Sardegna (Olbia), la cantante è stata scelta come tedofora di Milano-Cortina, quando la Fiamma olimpica ha toccato Potenza, la città dove l'artista è cresciuta. In una nota si legge che "è stata tedofora d'eccezione in occasione del passaggio della fiaccola olimpica a Potenza, tappa simbolica del percorso verso i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026". Inoltre, il momento è stato "particolarmente significativo per l'artista, che ha avuto l'onore di portare la fiamma nella sua terra, nella città in cui è cresciuta e con cui mantiene un legame profondo e autentico". Di più. "E' stato particolarmente emozionante percorrere le strade che l'hanno vista crescere e ritrovarsi circondata dall'affetto del pubblico. Insieme alla fiamma olimpica, l'artista ha portato il suo consueto spirito gioviale, che ha contribuito a scaldare e coinvolgere tutte le persone accorse per seguire il passaggio della fiaccola".