Milano-Cortina, sorpresa a Potenza: la cantante Arisa fa la tedofora
Arisa è un simbolo della Basilicata. Così, come è successo per esempio a Fabio Cannavaro in Campania (Napoli) e Milissa Satta in Sardegna (Olbia), la cantante è stata scelta come tedofora di Milano-Cortina, quando la Fiamma olimpica ha toccato Potenza, la città dove l'artista è cresciuta. In una nota si legge che "è stata tedofora d'eccezione in occasione del passaggio della fiaccola olimpica a Potenza, tappa simbolica del percorso verso i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026". Inoltre, il momento è stato "particolarmente significativo per l'artista, che ha avuto l'onore di portare la fiamma nella sua terra, nella città in cui è cresciuta e con cui mantiene un legame profondo e autentico". Di più. "E' stato particolarmente emozionante percorrere le strade che l'hanno vista crescere e ritrovarsi circondata dall'affetto del pubblico. Insieme alla fiamma olimpica, l'artista ha portato il suo consueto spirito gioviale, che ha contribuito a scaldare e coinvolgere tutte le persone accorse per seguire il passaggio della fiaccola".
Arisa pronta per il Festival di Sanremo
Arisa parteciperà al prossimo Festival di Sanremo in gara con il brano "Magica favola", al termine di un anno "che l'ha vista protagonista su più fronti. Il 2025 è stato segnato dalla vittoria del Nastro d'Argento per la migliore canzone originale con 'Canta ancora', dalla presenza del suo ritratto nella mostra internazionale Faces ad Arles, dalle esibizioni negli Stati Uniti e in Giappone per Expo2025 e dall'esperienza come coach di The Voice Senior, dove ha confermato ancora una volta la sua sensibilità artistica e umana".