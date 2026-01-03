Federica Brignone si allena in val di Fassa e vede le Olimpiadi. "Un miracolo essere qui"
La corsa contro il tempo in vista delle Olimpiadi in casa continua. Federica Brignone vede avvicinarsi Milano-Cortina dopo il terribile infortunio, anche perché oggi si è misurata con la pista Aloch. La sciatrice ha svolto regolarmente la sessione di allenamenti in val di Fassa, in Trentino. Una bella notizia che conferma come il suo stato di forma sia in miglioramento nella ultime settimane.
Le parole di Federica Birgnone dopo l'allenamento
"Non ho mai perso il sorriso anche perché se l'avessi perso non sarei qui oggi - ha detto Brignone ai microfoni della Tgr Rai di Trento -. Per quello che mi è successo non dico che è stato un miracolo essere qui ma è stato veramente super positivo. In tanti mi hanno detto: 'Non ci avrei messo due euro che tu fossi qui oggi'. Sto cercando di costruire. E' ovvio che il dolore c'è e faccio fatica, ma piano piano...".