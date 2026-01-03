Federica Brignone si allena in val di Fassa e vede le Olimpiadi. "Un miracolo essere qui" 

Le parole di Federica Birgnone dopo l'allenamento

"Non ho mai perso il sorriso anche perché se l'avessi perso non sarei qui oggi - ha detto Brignone ai microfoni della Tgr Rai di Trento -. Per quello che mi è successo non dico che è stato un miracolo essere qui ma è stato veramente super positivo. In tanti mi hanno detto: 'Non ci avrei messo due euro che tu fossi qui oggi'. Sto cercando di costruire. E' ovvio che il dolore c'è e faccio fatica, ma piano piano...".