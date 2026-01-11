Benedetta Parodi tedofora: "La cucina e lo sport uniscono"

"Portare la Fiamma Olimpica è stato come portare con sé il valore della comunità: la cucina, come lo sport, è un linguaggio che unisce e crea legami. Correre nel mio Piemonte e in particolare ad Alba, un territorio che rappresenta così tanto della nostra tradizione culinaria, ha reso questa esperienza ancora più speciale". Così la conduttrice Benedetta Parodi , nella tappa nel cuore delle Langhe , in Piemonte , dove è passata oggi la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. "Ogni ricetta - ha aggiunto - racconta una storia, proprio come ogni passo di questo Viaggio racconta i valori di passione e inclusione che ci guidano. Oggi ho corso per celebrare le tradizioni e per ricordare che insieme possiamo costruire un futuro più autentico e condiviso".

Il viaggio della trentacinquesima tappa

La trentacinquesima giornata della Fiamma olimpica è partita da Bra toccando poi Alba, Asti, Moncalieri e si è conclusa a Torino, dove dalle ore 17.00 si è tenuta la City Celebration in Piazza Castello: un evento aperto al pubblico che ha accolto l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità. In qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, Coca-Cola continua a portare nelle città italiane un programma ricco di contenuti che unisce sport, musica e condivisione, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza collettiva.

Ivan Zaytsev tra i tedofori

Tra i tedofori anche Ivan Zaytsev, soprannominato “lo Zar”, è uno dei simboli più rappresentativi dello sport italiano: campione di pallavolo, medagliato olimpico e leader carismatico, ha saputo affrontare sfide e grandi aspettative con resilienza e determinazione. La sua carriera, costellata di successi nazionali e internazionali, testimonia eccellenza e passione, mentre il suo impegno sociale, come la collaborazione con Banco Alimentare, riflette valori di solidarietà e spirito di squadra. Zaytsev incarna perfettamente i principi di ispirazione, forza e inclusione che guidano il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, rappresentando un modello per le nuove generazioni.

“Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è un percorso che parla di connessione reale: unisce storie, territori e persone, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza che appartiene a tutti. Uno straordinario viaggio per far vivere all’intero Paese i valori Olimpici” ha dichiarato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca- Cola. “Anche grazie agli appuntamenti che animeranno l’Italia in queste settimane, e ai tedofori che abbiamo contribuito a scegliere, vogliamo renderlo un momento di partecipazione attiva, vicino alle persone, alle città e alle loro comunità. Dal 1928 al fianco del Movimento Olimpico, Coca-Cola continua a credere nel potere dello sport come linguaggio universale capace di avvicinare le comunità e ispirare le nuove generazioni. Vogliamo che ogni tappa sia un’occasione per celebrare l’Italia nella sua autenticità, portando energia, positività e un senso collettivo di appartenenza”.

Il Truck Coca-Cola

Il Truck Coca-Cola è tra gli elementi più iconici del Viaggio della Fiamma Olimpica: un’esperienza itinerante di luce, suono e movimento che accompagnerà i tedofori lungo il percorso, accendendo l’entusiasmo del pubblico e trasformando ogni tappa in un momento di festa condivisa. Ispirato al design delle auto italiane vintage, unisce stile, eleganza e artigianalità. Schermi LED dinamici, installazioni luminose e un sistema audio di grande impatto trasformeranno ogni arrivo della Fiamma in una celebrazione collettiva, animata da oltre 80 persone tra Brand Ambassador, DJ e MC.

La City Celebration a Torino

Il Coca-Cola Village - apertura al pubblico dalle ore 17.00 alle ore 19.30 in Piazza Castello con l’arrivo dell’ultimo tedoforo della giornata - è l’epicentro dinamico del racconto: uno spazio aperto e inclusivo, dove musica e cibo convergeranno per dare vita a una celebrazione coinvolgente. Ogni sera, in ogni città, prenderà forma un vero spettacolo creato per celebrare l’arrivo della Fiamma. Durante il Viaggio e all’interno del Village, saranno distribuite mini-lattine in alluminio di Coca-Cola Original e Coca-Cola Zero Zuccheri. La raccolta sarà gestita in collaborazione con CiAl – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, grazie a un mezzo dedicato nel convoglio e presidi specifici nelle città ospitanti. Proseguirà anche la collaborazione con Banco Alimentare: durante le City Celebration sarà possibile gustare pizza accompagnata da Coca-Cola e sostenere le attività dell’organizzazione con una donazione. Parte delle donazioni raccolte nei Villaggi Coca-Cola durante il Viaggio verrà destinata alla raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.