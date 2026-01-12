Milano-Cortina, il ct Soncin e Girelli tedofori nella Regia di Venaria: scambio di battute da ricordare

TORINO - Continua il viaggio della fiamma olimpica in giro per l'Italia, in vista dell'inizio dei Giochi Invernali di Milano-Cortina , previsto per il prossimo 6 febbraio. Oggi la torcia è a Torino e, in mattinata, è arrivata nel magnifico scenario della Reggia di Venaria Reale , in una giornata fredda e assolata, con le Alpi innevate all'orizzone. A fare da tedofori, in coppia, sono stati Cristiana Girelli e Andrea Soncin , rispettivamente capitana e commissario tecnico della nazionale italiana femminile di calcio.

Lo scambio di battute tra capitana e ct

Girelli e Soncin hanno portato la torcia insieme, tenendola con una mano a testa, affiancati. Dopo essere arrivati negli splendidi giardini, i due tedofori sono entrati all'interno della Reggia. Divertente il loro scambio di battute durante il tragitto di circa 200 metri verso la residenza sabauda: "Tu stai alta, attacca la profondità e, quando vieni incontro, fai salire la squadra" la richiesta del ct alla numero 10 della Juventus e della Nazionale. "Mister, non preoccuparti. Questa la portiamo a casa insieme" la risposta di Girelli, che a Torino è di casa dal 2018. Oggi, nella 36ª tappa del suo percorso, la fiamma olimpica si sposta da Rivoli, nella provincia di Torino, per arrivare ad Aosta verso le 18.30. Domani invece viaggerà da Ivrea fino a Novara.