Milano-Cortina, ecco tutti i 196 atleti italiani: Brignone in prima fila

L’attesa è finita. La Fisi , con delibera del Presidente Flavio Roda e congiuntamente con il Coni , ha ufficializzato ieri i 109 atleti convocati per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 : gli azzurri delle undici discipline della neve saranno divisi in 56 uomini e 53 donne , con due riserve. Tante conferme e diverse sorprese: ufficializzata la presenza di Federica Brignone , portabandiera a Cortina insieme ad Amos Mosaner , in lista anche Anna Trocker e Giada D’Antonio , giovani promesse dello sci azzurro.

Milano-Cortina, Brignone c'è

Era forse il nome più atteso e quello più in bilico, ma alla fine la tigre ha affilato i denti ed è riuscita ad uscire in tempi record da quel terribile infortunio di inizio aprile. Nove mesi più tardi è arrivata la tanto attesa luce verde, Federica Brignone è rientrata nella lista delle undici atlete convocabili per lo sci femminile: presente anche Sofia Goggia, non ci sarà invece Marta Bassino, ferma a causa di un infortunio al piatto tibiale laterale durante un allenamento in Val Senales. Convocate anche Elena Curtoni, Nadia e Nicol Delago, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Laura Pirovano e Asja Zenere. Ma lo sci femminile ha voluto dare un bel segnale per quanto riguarda il movimento giovanile: in lista anche Anna Trocker e Giada D'Antonio - rispettivamente classe 2008 e 2009 -, l’atleta partenopea parteciperà ai Giochi a 16 anni (sarà anche la prima atleta napoletana a partecipare alle Olimpiadi Invernali). Nessuna sorpresa per quanto riguarda lo sci maschile, che potrà schierare dieci atleti: Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Florian Schieder e Giovanni Franzoni saranno gli uomini jet che si dedicheranno alle gare di velocità. Fari puntati sullo stesso Franzoni, vincitore tre giorni fa sulla mitica Streif e tra i migliori nella prima parte di stagione, e su Innerhofer, alla sua quinta olimpiade in carriera. Per le prove tecniche la punta di diamante sarà Alex Vinatzer.