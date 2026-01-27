Milano-Cortina, ecco tutti i 196 atleti italiani: Brignone in prima fila
L’attesa è finita. La Fisi, con delibera del Presidente Flavio Roda e congiuntamente con il Coni, ha ufficializzato ieri i 109 atleti convocati per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: gli azzurri delle undici discipline della neve saranno divisi in 56 uomini e 53 donne, con due riserve. Tante conferme e diverse sorprese: ufficializzata la presenza di Federica Brignone, portabandiera a Cortina insieme ad Amos Mosaner, in lista anche Anna Trocker e Giada D’Antonio, giovani promesse dello sci azzurro.
Milano-Cortina, Brignone c'è
Era forse il nome più atteso e quello più in bilico, ma alla fine la tigre ha affilato i denti ed è riuscita ad uscire in tempi record da quel terribile infortunio di inizio aprile. Nove mesi più tardi è arrivata la tanto attesa luce verde, Federica Brignone è rientrata nella lista delle undici atlete convocabili per lo sci femminile: presente anche Sofia Goggia, non ci sarà invece Marta Bassino, ferma a causa di un infortunio al piatto tibiale laterale durante un allenamento in Val Senales. Convocate anche Elena Curtoni, Nadia e Nicol Delago, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Laura Pirovano e Asja Zenere. Ma lo sci femminile ha voluto dare un bel segnale per quanto riguarda il movimento giovanile: in lista anche Anna Trocker e Giada D'Antonio - rispettivamente classe 2008 e 2009 -, l’atleta partenopea parteciperà ai Giochi a 16 anni (sarà anche la prima atleta napoletana a partecipare alle Olimpiadi Invernali). Nessuna sorpresa per quanto riguarda lo sci maschile, che potrà schierare dieci atleti: Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Florian Schieder e Giovanni Franzoni saranno gli uomini jet che si dedicheranno alle gare di velocità. Fari puntati sullo stesso Franzoni, vincitore tre giorni fa sulla mitica Streif e tra i migliori nella prima parte di stagione, e su Innerhofer, alla sua quinta olimpiade in carriera. Per le prove tecniche la punta di diamante sarà Alex Vinatzer.
Italia, record di atleti alle Olimpiadi invernali
L’altro nome in forte dubbio era quello di Flora Tabanelli, campionessa del Freesyle Freeski: la 19enne, lo scorso novembre, aveva subito una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, ma è riuscita a recuperare in vista dell’appuntamento a cinque cerchi (convocato anche il fratello Miro nella stessa specialità). Nello sci di fondo Federico Pellegrino scenderà in pista per la sua ultima partecipazione olimpica, nel biathlon Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer andranno a caccia di medaglie. Diversi i veterani tra cui Roland Fischnaller (snowboard), che a 45 anni disputerà la sua settima Olimpiade. I 109 atleti convocati ieri si andranno ad aggiungere agli 87 azzurri - 47 uomini e 40 donne - dei cinque sport sul ghiaccio, per un totale di 196, record assoluto per quanto riguarda una singola spedizione italiana ai Giochi Invernali. Il record precedente fu stabilito a Torino, vent’anni fa, con 184 atleti al via. Il record di medaglie, invece, rimane quello di Lillehammer 1994, quando ne arrivarono 20.
FISI, ecco i 109
Ecco i convocati della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI): 109 azzurri (56 uomini e 53 donne).
BIATHLON (10)
Uomini (5): Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Nicola Romanin
Donne (5): Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler, Michela Carrara, Hannah Auchentaller
BOB (10)
Uomini (5): Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Alex Verginer
Donne (5): Giada Andreutti, Simona De Silvestro, Anna Costella, Alessia Gatti, Noemi Cavalleri
SKELETON (4)
Uomini (2): Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari
Donne (2): Valentina Margaglio, Alessandra Fumagalli
SLITTINO (11)
Uomini (7): Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner
Donne (4): Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Verena Hofer, Sandra Robatscher
COMBINATA NORDICA (3)
Uomini (3): Samuel Costa, Alessandro Pittin, Aaron Kostner
SCI DI FONDO (13)
Uomini (6): Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Simone Mocellini, Simone Daprà
Donne (7): Federica Cassol, Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter, Maria Gismondi, Martina Di Centa, Nicole Monsorno, Anna Comarella
SALTO CON GLI SCI (7)
Uomini (3): Giovanni Bresadola, Alex Insam, Francesco Cecon
Donne (4): Annika Sieff, Martina Zanitzer, Martina Ambrosi, Jessica Malsiner
FREESTYLE (10)
Uomini (5): Simone Deromedis, Dominik Zuech, Edoardo Zorzi, Federico Tomasoni (ski cross), Miro Tabanelli (big air & slopestyle)
Donne (5): Andrea Chesi, Jole Galli (ski cross), Flora Tabanelli, Maria Gasslitter (big air & slopestyle), Manuela Passaretta (moguls & dual moguls)
SNOWBOARD (17)
Uomini (9): Roland Fischnaller, Aaron March, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti (PGS), Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari (cross), Ian Matteoli (big air & slopestyle), Louis Philip Vito III (halfpipe)
Donne (8): Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Sofia Valle (PGS), Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner (cross), Marilù Poluzzi (big air & slopestyle)
SCI ALPINO (21)
Uomini (10): Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala
Donne (11): Sofia Goggia, Federica Brignone, Nicol Delago, Laura Pirovano, Lara Della Mea, Elena Curtoni, Nadia Delago, Martina Peterlini, Asja Zenere, Anna Trocker, Giada D’Antonio
SCI ALPINISMO (3)
Uomini (1): Michele Boscacci
Donne (2): Alba De Silvestro, Giulia Murada
L’attesa è finita. La Fisi, con delibera del Presidente Flavio Roda e congiuntamente con il Coni, ha ufficializzato ieri i 109 atleti convocati per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: gli azzurri delle undici discipline della neve saranno divisi in 56 uomini e 53 donne, con due riserve. Tante conferme e diverse sorprese: ufficializzata la presenza di Federica Brignone, portabandiera a Cortina insieme ad Amos Mosaner, in lista anche Anna Trocker e Giada D’Antonio, giovani promesse dello sci azzurro.
Milano-Cortina, Brignone c'è
Era forse il nome più atteso e quello più in bilico, ma alla fine la tigre ha affilato i denti ed è riuscita ad uscire in tempi record da quel terribile infortunio di inizio aprile. Nove mesi più tardi è arrivata la tanto attesa luce verde, Federica Brignone è rientrata nella lista delle undici atlete convocabili per lo sci femminile: presente anche Sofia Goggia, non ci sarà invece Marta Bassino, ferma a causa di un infortunio al piatto tibiale laterale durante un allenamento in Val Senales. Convocate anche Elena Curtoni, Nadia e Nicol Delago, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Laura Pirovano e Asja Zenere. Ma lo sci femminile ha voluto dare un bel segnale per quanto riguarda il movimento giovanile: in lista anche Anna Trocker e Giada D'Antonio - rispettivamente classe 2008 e 2009 -, l’atleta partenopea parteciperà ai Giochi a 16 anni (sarà anche la prima atleta napoletana a partecipare alle Olimpiadi Invernali). Nessuna sorpresa per quanto riguarda lo sci maschile, che potrà schierare dieci atleti: Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Florian Schieder e Giovanni Franzoni saranno gli uomini jet che si dedicheranno alle gare di velocità. Fari puntati sullo stesso Franzoni, vincitore tre giorni fa sulla mitica Streif e tra i migliori nella prima parte di stagione, e su Innerhofer, alla sua quinta olimpiade in carriera. Per le prove tecniche la punta di diamante sarà Alex Vinatzer.