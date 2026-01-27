Il Corriere dello Sport entra a Casa Italia per Milano Cortina 2026

Il Corriere dello Sport sarà Official Partner di Casa Italia in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026



Casa Italia, progetto promosso dal CONI, rappresenta il luogo di riferimento dello sport italiano durante i Giochi, uno spazio dedicato all’accoglienza di atleti, istituzioni, partner e media, e al racconto dell’esperienza olimpica al di fuori delle sedi di gara. Per l’edizione di Milano Cortina 2026, Casa Italia sarà attiva in tre sedi: Milano, presso la Triennale Milano, Cortina d’Ampezzo, alla Galleria Farsetti, e Livigno, presso il Centro Sportivo Aquagranda. Il progetto si svilupperà attorno al tema “Musa”, inteso come elemento di ispirazione e slancio creativo che attraversa sport, cultura e identità italiana.



La presenza del Corriere dello Sport a Casa Italia permetterà di seguire i Giochi da una prospettiva interna, raccontando non solo le competizioni ma anche il contesto che le accompagna: incontri, relazioni e momenti che contribuiscono a definire il significato dell’esperienza olimpica.