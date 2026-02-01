Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 1 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Paris, che gara prima delle Olimpiadi: è secondo a Crans Montana. Lontano Franzoni© Getty Images

Paris, che gara prima delle Olimpiadi: è secondo a Crans Montana. Lontano Franzoni

L'azzurro nella discesa di Coppa del Mondo chiude dietro allo svizzero Von Allmen. Oltre il 20° posto l'altro italiano
1 min
TagsSciParis

CRANS-MONTANA - Dominik Paris chiude secondo nella discesa di Crans Montana nella Coppa del Mondo. Ottima prova dell'azzurro nell'ultima gara prima delle Olimpiadi: a 36 anni è il podio n.52 in carriera. Meglio di lui ha fatto solo lo lo svizzero Franjo Von Allmen, che si è preso la vittoria. Terzo invece l'americano Ryan Cochran-Siegle.

Non solo Paris per l'Italia

Per l' Italia c'è stata una splendida prova di squadra: Benjamin Alliod è arrivato quinto, subiti dietro a Marco Odermatt. E poi ci sono anche Mattia Casse settimo e Florian Schieder nono. Giovanni Franzoni ha chiuso oltre il ventesimo posto, come Guglielmo Bosca e Christoph Innerhofer. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Brignone, allarme Olimpiadi: "Non so cosa farò"Goggia pronta per Cortina

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS