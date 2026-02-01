Paris, che gara prima delle Olimpiadi: è secondo a Crans Montana. Lontano Franzoni

CRANS-MONTANA - Dominik Paris chiude secondo nella discesa di Crans Montana nella Coppa del Mondo. Ottima prova dell'azzurro nell'ultima gara prima delle Olimpiadi: a 36 anni è il podio n.52 in carriera. Meglio di lui ha fatto solo lo lo svizzero Franjo Von Allmen, che si è preso la vittoria. Terzo invece l'americano Ryan Cochran-Siegle.

Non solo Paris per l'Italia

Per l' Italia c'è stata una splendida prova di squadra: Benjamin Alliod è arrivato quinto, subiti dietro a Marco Odermatt. E poi ci sono anche Mattia Casse settimo e Florian Schieder nono. Giovanni Franzoni ha chiuso oltre il ventesimo posto, come Guglielmo Bosca e Christoph Innerhofer.