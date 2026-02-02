Brignone e la scelta difficile in vista delle Olimpiadi: “Presto prenderà una decisione…”

A una manciata di giorni dall'inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, resta incertezza sullo stato di forma di Federica Brignone, appena rientrata dopo il grave infortunio dello scorso aprile, quando si ruppe malamente un ginocchio. A fare il punto della sutiazione, ai microfoni di Rai Radio 1, è la madre Maria Rosa Quario, anche lei sciatrice di alto livello negli anni '80: "La motivazione per essere a questi Giochi è anche quella di fare la portabandiera, è stata una delle molle per farla lavorare ancora di più - le parole di Quario a Radio Anch'io Sport - credo che l'avrebbe fatto comunque dopo l'incidente del 3 aprile. Il suo primo obiettivo era guarire, ma c'era anche l'obiettivo agonistico da raggiungere. Ce l'ha fatta, ha bruciato i tempi, a detta di tutti è stato quasi un miracolo. Il primo gigante era stato molto incoraggiante, con il sesto posto. Le gare veloci, la prova della discesa e il SuperG a Crans-Montana un po' meno, perché Fede si è resa conto di essere ancora un po' indietro soprattutto sotto l'aspetto della fiducia. Domani andrà a Cortina e farà le prove della discesa per valutare come si sente e se provare a fare la discesa. L'anno scorso aveva fatto una stagione incredibile in discesa, aveva vinto la Coppa del Mondo. Però è proprio la disciplina in cui è arrivata più tardi e quella in cui fa più fatica a rientrare. Si va più veloce, ci sono più rischi, bisogna essere veramente pronti ed allenati. Non si può improvvisare. La scelta sulle gare? No, ancora non c'è stata, sicuramente farà il gigante".