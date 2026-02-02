Sinner, il messaggio per gli atleti italiani a Milano-Cortina: "L'atmosfera sarà incredibile"

Jannik Sinner sostiene gli azzurri per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina che stanno per partire. Il numero uno del tennis italiano è anche primo volontario dei Giochi e probabilmente li seguirà con tanta passione: “Sarà bellissimo - dice Jannik a Eurosport - poi soprattutto essendo in Italia ci sarà un’atmosfera incredibile. Ci sono tanti italiani e soprattutto dell’Alto Adige, questo è bello perché noi comunque siamo piccoli ma comunque siamo conosciuti nei nostri sport, e poi ovviamente tutti gli altri, quindi sono molto contento di guardarle”.