lunedì 2 febbraio 2026
Sinner, il messaggio per gli atleti italiani a Milano-Cortina: "L'atmosfera sarà incredibile"

Sinner, il messaggio per gli atleti italiani a Milano-Cortina: "L'atmosfera sarà incredibile"

Il numero uno del tennis azzurro parla delle Olimpiadi Invernali: "Sarà bellissimo, le guarderò con piacere"
1 min
TagssinnerMilano-CortinaOlimpiadi Milano-Cortina 2026

Jannik Sinner sostiene gli azzurri per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina che stanno per partire. Il numero uno del tennis italiano è anche primo volontario dei Giochi e probabilmente li seguirà con tanta passione: “Sarà bellissimo - dice Jannik a Eurosport - poi soprattutto essendo in Italia ci sarà un’atmosfera incredibile. Ci sono tanti italiani e soprattutto dell’Alto Adige, questo è bello perché noi comunque siamo piccoli ma comunque siamo conosciuti nei nostri sport, e poi ovviamente tutti gli altri, quindi sono molto contento di guardarle”.

I prossimi impegni di Sinner

Sinner adesso si riposerà qualche giorno dopo le fatiche dello Slam in Australia. Il suo ritorno in campo però avverrà molto presto. Jannik parteciperà al torneo Atp Doha 500 in programma in Qatar dal 16 al 21 febbraio, dove tra gli altri big è iscritto anche Carlos Alcaraz. La sfida sta già per ripartire. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

