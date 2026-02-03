Milano-Cortina, dallo skeleton al curling: la guida completa all’Olimpiade di casa nostra
Biathlon
Dove: Anterselva
Quando: 8-21 febbraio
Si alterna sci di fondo a tecnica libera con sessioni di tiro in cui colpire 5 bersagli a 50 metri. A seconda del tipo di gara, ogni errore al tiro si paga con un giro di penalità da 150 metri o un minuto aggiuntivo al tempo. Questi gli eventi: staffetta mista, individuale maschile e femminile, sprint maschile e femminile, pursuit maschile e femminile, staffetta maschile e femminile, mass start maschile e femminile
GLI AZZURRI
Uomini (5): Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Nicola Romanin.
Donne (4): Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Hannah Auchentaller.
Bob
Dove: Cortina
Quando: 12-22 febbraio
Quattro eventi: monobob femminile, bob a due maschile, bob a due femminile, bob a quattro maschile. Quattro pattini sotto la scocca: la coppia davanti è mobile e fa da sterzo, la coppia dietro è fissa. Si gareggia su 4 manche e si sommano i tempi.
GLI AZZURRI
Uomini (5): Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Alex Verginer.
Donne (5): Giada Andreutti, Simona De Silvestro, Anna Costella, Alessia Gatti, Noemi Cavalleri.
Combinata nordica
Dove: Predazzo
Quando: 9-19 febbraio
Due prove: salto con gli sci e 10km di sci di fondo. Il punteggio nel salto viene trasformato in secondi: ogni punto in meno sono 4 secondi di ritardo alla partenza della 10km. Presente dalla prima edizione dei Giochi invernali, gareggiano soltanto gli uomini: due prove individuali (dove cambia la lunghezza del trampolino) e una a squadre. Solo dal prossimo anno, ai Mondiali, entreranno anche le donne.
GLI AZZURRI
Uomini (3): Samuel Costa, Alessandro Pittin, Aaron Kostner.
Curling
Dove: Cortina
Quando: 4-22 febbraio
Il principio è quello delle bocce: il disco di granito (stone) deve andare più vicino possibile al centro. I giocatori che “spazzano” cambiano le traiettorie riducendo l’attrito. Ogni partita si gioca in 10 round, vince chi fa più punti. Nel doppio misto i round sono otto. Sono previste tre prove: doppio misto, prova a squadre maschile e femminile.
GLI AZZURRI
Uomini (5): Joel Thierry Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Alberto Pimpini.
Donne (5): Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani.
Freestyle
Dove: Livigno
Quando: 7-21 febbraio
Sei specialità , ognuna assegna medaglie al maschile e al femminile. È prevista anche una prova di skicross a squadre.
Gobbe (moguls): in cui si scende su una pista di 250 metri con dossi messi a scacchiera (ai Giochi debutta il dual con due atleti che si sfidano sulla stessa pista).
Salti acrobatici (aerials): gli atleti si lanciano da una rampa ripidissima facendo avvitamenti e salti mortali.
Skycross: gara a eliminazione con gruppi di 4 atleti che scendono insieme. Pista di 1.100 metri, si superano i 100km/h e il contatto fisico è permesso.
Slopestyle: percorso a ostacoli con evoluzioni in aria.
Halfpipe: gli atleti eseguono salti ed evoluzioni valutati dalla giuria. Decisiva è la qualità dell’atterraggio.
Big air: trampolino meno ripido, tre tentativi per fare il salto perfetto. Vince anche lo stile e la creatività.
GLI AZZURRI
Uomini (5): Simone Deromedis, Dominik Zuech, Edoardo Zorzi, Federico Tomasoni (ski cross), Miro Tabanelli (big air & slopestyle).
Donne (5): Andrea Chesi, Jole Galli (ski cross), Flora Tabanelli, Maria Gasslitter (big air & slopestyle), Manuela Passaretta (moguls & dual moguls).
Hockey
Dove: Milano
Quando: 5-22 febbraio
Tre tempi da 20’ effettivi. In caso di parità, un supplementare con la regola del Golden gol. Se nessuno segna si va ai rigori. Questa regola non vale per la finale per l’oro dove non ci sono rigori: supplementari a oltranza fino al Golden gol.
GLI AZZURRI
Uomini (25): Matthew James Bradley, Damian Clara, Tommaso De Luca, Dylan Damian Di Perna, Gregory Di Tomaso, Cristiano DiGiacinto, Davide Fadani, Luca Frigo, Mats Mikael Frycklund, Dustin James Gazley, Daniel Glira, Diego Kostner, Thomas William Larkin, Daniel Thomas Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Franc Petan, Phil Pietroniro, Tommy Purdeller, Nicholas Samuel Saracino, Jason Thomas Alexander Seed, Alessandro Segafredo, Alex Trivellato, Gianluca Vallini, Luca Elia Zanatta, Marco Zanetti.
Donne (23): Aurora Enrica Abatangelo, Eleonora Bonafini, Anna Caumo, Kristin Della Rovere, Gabriella Frances Durante, Matilde Fantin, Martina Fedel, Laura-Michele Fortino, Kristen Guerriero, Manuela Heidenberger, Sara Kaneppele, Laura Lobis, Nadia Mattivi, Marta Mazzocchi, Greta Niccolai, Margherita Ostoni, Jacqueline Malca Pierri, Justine Reyes, Rebecca Roccella, Carola Saletta, Franziska Stocker, Kayla Tutino, Amie Fielding Varano.
Pattinaggio di figura
Dove: Milano
Quando: 6-19 febbraio
Cinque eventi: singolo maschile e femminile, coppie di artistico, danza su ghiaccio e gara a squadre. Nel singolo e nelle coppie sono previste due prove: programma corto con esercizi obbligatori e programma libero con solo una parte obbligatoria.
GLI AZZURRI
Uomini (5): Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Niccolò Macii, Filippo Ambrosini, Marco Fabbri.
Donne (4): Lara Naki Gutmann, Sara Conti, Rebecca Ghilardi, Charlène Guignard.
Pattinaggio di velocità
Dove: Milano
Quando: 7-21 febbraio
Pista di 400 metri (contro i 111,12 dello short track), si corre contro il tempo fatta eccezione per la mass start dove si parte tutti insieme. Gli eventi in calendario sono 14: 500 metri uomini e donne, 1.000 uomini e donne, 1.500 uomini e donne, 3.000 donne, 5.000 uomini e donne, 10.000 uomini, mass start uomini e donne, inseguimento a squadre uomini e donne.
GLI AZZURRI
Uomini (7): Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Daniele Di Stefano, Francesco Betti, Riccardo Lorello, Jeffrey Rosanelli.
Donne (3): Francesca Lollobrigida, Serena Pergher, Maybritt Vigl.
Salto con gli sci
Dove: Predazzo
Quando: 7-16 febbraio
Sei eventi: trampolino piccolo maschile e femminile, trampolino grande maschile e femminile, superteam maschile (due atleti divisi in due gruppi, tre salti), gara a squadre mista (due uomini e due donne, due salti).
GLI AZZURRI
Uomini (3): Giovanni Bresadola, Alex Insam, Francesco Cecon.
Donne (4): Annika Sieff, Martina Zanitzer, Martina Ambrosi, Jessica Malsiner.
Sci alpinismo
Dove: Bormio
Quando: 19-21 febbraio
Debutta a Cortina. Le prove sono tre: sprint maschile e femminile, staffetta mista. Si va sia in salita (anche con gli sci in spalla) che in discesa. Nei tratti in salita sotto gli sci vengono messe delle pelli per fare presa sulla neve e non scivolare all’indietro.
GLI AZZURRI
Uomini (1): Michele Boscacci.
Donne (2): Alba De Silvestro, Giulia Murada.
Sci alpino
Dove: Uomini a Bormio
Quando: 7-16
Dove: Donne a Cortina
Quando: 8-18
Due prove veloci con discesa e libera e superG, due prove tecniche: slalom e slalom gigante. Si assegna anche la medaglia della combinata a squadre: due atleti dello stesso Paese gareggiano uno discesa e uno in slalom e si sommano i tempi.
GLI AZZURRI
Uomini (10): Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala.
Donne (11): Sofia Goggia, Federica Brignone, Nicol Delago, Laura Pirovano, Lara Della Mea, Elena Curtoni, Nadia Delago, Martina Peterlini, Asja Zenere, Anna Trocker, Giada D’Antonio.
Sci di fondo
Dove: Tesero
Quando: 7-22 febbraio
Gare a tecnica classica (si scia lungo i “binari”) e tecnica libera dove si può pattinare. Si assegnano 12 medaglie: 10km tecnica libera maschile e femminile, sprint maschile e femminile, 50km mass start tecnica classica maschile e femminile, staffetta 4x7,5 km maschile e femminile, sprint tecnica libera a squadre maschile e femminile, skiathlon 10+10km (metà prova tecnica classica e metà tecnica libera con cambio di materiali) maschile e femminile.
GLI AZZURRI
Uomini (6): Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Simone M ocellini, Simone Daprà.
Donne (7): Federica Cassol, Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter, Maria Gismondi, Martina Di Centa, Nicole Monsorno, Anna Comarella.
Short track
Dove: Milano
Quando: 10-20 febbraio
Pista da 111,12 metri, si gareggia uno contro l’altro (5 per per batteria nei 500 e 1.000 metri, 7 nei 1.500). I più veloci passano ai turni successivi. Lo short track assegna 9 medaglie: 500 uomini e donne, 1.000 uomini e donne, 1.500 uomini e donne, staffetta 3.000 donne, staffetta 5.000 uomini, staffetta mista (con ordine prestabilito: donna-donna-uomo-uomo).
GLI AZZURRI
Uomini (5): Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Andrea Cassinelli.
Donne (5): Arianna Fontana, Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Sighel, Gloria Ioriatti.
Skeleton
Dove: Cortina
Quando: 12-15 febbraio
Simile allo slittino ma gli atleti si sdraiano a testa in giù. Le velocità superano i 130km/h, non ci sono freni, si “guida” con il movimento del corpo e con i piedi. Si gareggia su 4 manche e si sommano i tempi. È prevista la prova individuale maschile e femminile più una prova a squadre mista.
GLI AZZURRI
Uomini (2): Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari.
Donne (2): Valentina Margaglio, Alessandra Fumagalli.
Slittino
Dove: Cortina
Quando: 7-12 febbraio
Cinque specialità: singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile, prova a squadre. Sono previste 4 manche con relativa somma di tempi nelle prove singole e due manche in quelle doppie.
GLI AZZURRI
Uomini (7): Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner.
Donne (4): Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Verena Hofer, Sandra Robatscher.
Snowboard
Dove: Livigno
Quando: 5-18 febbraio
Cinque specialità, tutte sia al maschile che al femminile
Halfpipe: salti ed evoluzioni nel pipe (un tunnel scoperto di circa 200 metri). Viene valutata la qualità dei salti ma anche l’originalità.
Big Air: un solo salto per ogni discesa con evoluzioni e rotazioni valutate dalla giuria.
Slopestyle: percorso a ostacoli, viene valutata sia l’impressione generale che la singola evoluzione.
Snowboard cross: batterie di 4 atleti, pista di 1,5 km. I primi due passano il turno. I contatti sono permessi.
Slalom gigante parallelo: si scende in due, contemporaneamente. Chi arriva davanti passa il turno.
GLI AZZURRI
Uomini (9): Roland Fischnaller, Aaron March, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti (PGS), Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari (cross), Ian Matteoli (big air & slopestyle), Louis Philip Vito III (halfpipe).
Donne (8): Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Sofia Valle (PGS), Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner (cross), Marilù Poluzzi (big air & slopestyle).
