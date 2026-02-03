Milano-Cortina, dallo skeleton al curling: la guida completa all’Olimpiade di casa nostra

Freestyle

Dove: Livigno

Quando: 7-21 febbraio

Sei specialità , ognuna assegna medaglie al maschile e al femminile. È prevista anche una prova di skicross a squadre.

Gobbe (moguls): in cui si scende su una pista di 250 metri con dossi messi a scacchiera (ai Giochi debutta il dual con due atleti che si sfidano sulla stessa pista).

Salti acrobatici (aerials): gli atleti si lanciano da una rampa ripidissima facendo avvitamenti e salti mortali.

Skycross: gara a eliminazione con gruppi di 4 atleti che scendono insieme. Pista di 1.100 metri, si superano i 100km/h e il contatto fisico è permesso.

Slopestyle: percorso a ostacoli con evoluzioni in aria.

Halfpipe: gli atleti eseguono salti ed evoluzioni valutati dalla giuria. Decisiva è la qualità dell’atterraggio.

Big air: trampolino meno ripido, tre tentativi per fare il salto perfetto. Vince anche lo stile e la creatività.