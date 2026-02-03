Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 3 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Le Olimpiadi sotto spirito© Getty Images

Le Olimpiadi sotto spirito

Leggi il commento sul via alla manifestazione
Cristiano Gatti
1 min

I Giochi friggono. Si leggono annunci mirabolanti di appuntamenti iperbolici, teste regali e Vippissimi tatuati in fila solo per esserci, caminetti accesi negli chalet più esclusivi, feste e pacchetti ospitality smaccatamente holliwoodiani (in qualche caso, anche cinepanettoni), non parliamo della cerimonia d’apertura, puntualmente dipinta come la più di tutti i tempi, perché noi ci metteremo l’estro e la cultura che solo gli italiani sanno mettere in pista (?

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Sito illimitato SOLO PER OGGI

€ 49,90

€ 2,50 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS