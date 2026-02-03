Le Olimpiadi sotto spirito

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
I Giochi friggono. Si leggono annunci mirabolanti di appuntamenti iperbolici, teste regali e Vippissimi tatuati in fila solo per esserci, caminetti accesi negli chalet più esclusivi, feste e pacchetti ospitality smaccatamente holliwoodiani (in qualche caso, anche cinepanettoni), non parliamo della cerimonia d’apertura, puntualmente dipinta come la più di tutti i tempi, perché noi ci metteremo l’estro e la cultura che solo gli italiani sanno mettere in pista (?
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS