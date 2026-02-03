Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli sport invernali sbarcano su Topolino

In vista di Milano Cortina 2026 , gli sport invernali approdano su Topolino . Il celebre settimanale Disney dedica il numero 3663, in edicola da mercoledì 4 febbraio, alle discipline della neve e del ghiaccio. Un’operazione che unisce immaginario, avventura e valori dello sport, parlando ai lettori di tutte le età.

Topolino celebra gli sport invernali con la storia 'Pippo campione... freestyle'

Cuore del numero è la storia 'Pippo campione… freestyle', scritta da Rudy Salvagnini e disegnata da Carlo Limido, che porta Pippo alle prese con acrobazie e sfide sulla neve. A fare da cornice, una cover a tema invernale firmata da Corrado Mastantuono, con Topolino e Minni ritratti in seggiovia, immersi in un’atmosfera innevata che richiama le località di montagna. Il viaggio negli sport invernali non si esaurisce qui: il tema proseguirà anche nel numero successivo con 'Paperino e la disfida ghiacciata' e 'Paperino campione intermittente', storie firmate da Alessandro Ferrari ai testi e Mario Ferracina ai disegni. Un vero e proprio doppio appuntamento che accompagna i lettori nelle settimane più fredde dell’anno, tra competizione, ironia e passione sportiva.

Winter Sport Collection: i personaggi Disney diventano atleti

Accanto al fumetto arriva anche il collezionismo. Panini Comics lancia la Winter Sport Collection, una nuova serie di statuine 3D dedicate ai personaggi Disney in versione sportiva e invernale. La prima uscita, abbinata proprio a Topolino 3663, propone Topolino snowboarder e Minni sciatrice. La collezione proseguirà nelle settimane successive con altri protagonisti Disney impegnati in discipline iconiche come bob, pattinaggio, curling e hockey su ghiaccio, un omaggio trasversale agli sport che animano la stagione invernale. Il calendario completo delle uscite è disponibile su Panini.it e sui canali social ufficiali del magazine.

Fumetti, sport e divertimento: un numero da non perdere

Avventura, divertimento e spirito sportivo sono gli ingredienti di un numero pensato per celebrare il movimento, la sfida e il gioco di squadra, valori che parlano anche al pubblico sportivo. Topolino si conferma così capace di raccontare lo sport con leggerezza e fantasia, senza perdere il contatto con l’attualità e con le passioni dei lettori.