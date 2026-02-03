Milano-Cortina, Buonfiglio su Passler: "Strano caso di doping, ci auguriamo sia un errore"
MILANO - "Ci sembra strano. Siamo fiduciosi possa essere uno sbaglio". Sono le dichiarazioni del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, parlando del caso di doping dell'atleta azzurra di biathlon Rebecca Passler, risultata positiva al letrozolo durante un controllo out of competition. Il farmaco, inibitore dell'aromatasi, viene utilizzato in casi oncologici ma può ridurre anche il livello di estrogeni.
Buonfiglio su Passler: "Curioso di capire come andrà a finire"
"Non ci tiriamo indietro - aggiunge Buonfiglio parlando alla conferenza di presentazione dei palinsesti di HBO Max per le Olimpiadi di Milano- Cortina -, sono curioso di capire come andrà a finire. Conosciamo l'atleta, la sua famiglia e l'Arma dei Carabinieri".