Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 3 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milano-Cortina, Buonfiglio su Passler: "Strano caso di doping, ci auguriamo sia un errore"

Le parole del numero uno del Coni sulla biathleta azzurra, positiva al letrozolo dopo un controllo out of competition
2 min
TagsMilano-CortinaBuonfiglioPassler

MILANO - "Ci sembra strano. Siamo fiduciosi possa essere uno sbaglio". Sono le dichiarazioni del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, parlando del caso di doping dell'atleta azzurra di biathlon Rebecca Passler, risultata positiva al letrozolo durante un controllo out of competition. Il farmaco, inibitore dell'aromatasi, viene utilizzato in casi oncologici ma può ridurre anche il livello di estrogeni.

Buonfiglio su Passler: "Curioso di capire come andrà a finire"

"Non ci tiriamo indietro - aggiunge Buonfiglio parlando alla conferenza di presentazione dei palinsesti di HBO Max per le Olimpiadi di Milano- Cortina -, sono curioso di capire come andrà a finire. Conosciamo l'atleta, la sua famiglia e l'Arma dei Carabinieri".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Le Olimpiadi sbarcano su TopolinoMalagò sul primo caso di doping a Milano-Cortina

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS