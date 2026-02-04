Snoop Dogg tedoforo a Gallarate: il rapper arriva sotto una finta nevicata

Per Milano Cortina c'è ancora Snoop Dogg

Ad accogliere Snoop Dogg, due ali di folla e circa 3mila studenti arrivati da tutte le scuole cittadine. A rendere l’atmosfera ancora più spettacolare, una nevicata artificiale sparata sulla piazza per l’occasione, trasformata per qualche ora in un palcoscenico da vere Olimpiadi Invernali. Un effetto scenografico che ha strappato applausi, selfie e grande entusiasmo, soprattutto tra i più giovani. Il rapper, rilassato e sorridente, ha percorso il tratto assegnato con la Fiamma Olimpica tra cori e ovazioni. Ad accoglierlo ufficialmente, insieme agli altri tedofori, l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso e il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, che hanno sottolineato il valore simbolico e mediatico di una presenza capace di portare l’evento sotto i riflettori internazionali. Conclusa la tappa gallaratese, la Fiamma Olimpica ha quindi ripreso il suo viaggio verso Busto Arsizio, continuando il percorso che accompagnerà il Paese fino all’appuntamento con Milano Cortina 2026.