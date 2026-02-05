Mariah Carey spoilerata sui social: ecco la canzone che canterà in italiano alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina

Milano trattiene il fiato, ma San Siro già canta. Durante le prove generali della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, una voce inconfondibile ha rotto il silenzio dello stadio: quella di Mariah Carey . La popstar americana si è esibita sulle note di 'Nel blu dipinto di blu (Volare)' , il capolavoro senza tempo di Domenico Modugno, regalando un’anticipazione inattesa – e subito virale – dello show inaugurale . A immortalare il momento sono stati alcuni presenti sugli spalti, che con i loro smartphone hanno catturato la performance e l’hanno diffusa sui social, facendo saltare il velo di riservatezza che avvolge eventi di questa portata.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, Mariah Carey canta Volare

Che Mariah Carey avrebbe interpretato un brano italiano era cosa nota da tempo. Quale, però, restava un mistero custodito gelosamente dall’organizzazione. Mistero durato fino a poche ore fa, quando i video delle prove hanno iniziato a circolare online mostrando la cantante alle prese con Volare, accompagnata da un’imponente scenografia luminosa che ha trasformato il prato di San Siro in un teatro a cielo aperto. Un’anticipazione che ha acceso l’entusiasmo dei fan e degli appassionati, svelando quello che sarà uno dei momenti simbolo della serata inaugurale.

Olimpiadi Invernali, San Siro si accende e cresce l'attesa

Nonostante lo spoiler involontario, l’attesa resta altissima. Anzi, cresce. Perché se le prove hanno già emozionato, la versione definitiva promette di essere ancora più spettacolare. Venerdì 6 febbraio San Siro diventerà il cuore pulsante dei Giochi invernali, palcoscenico globale su cui Milano e Cortina si presenteranno al mondo. E con Mariah Carey che canta Modugno, il messaggio è chiaro: queste Olimpiadi vogliono parlare italiano, ma con una voce capace di arrivare ovunque.