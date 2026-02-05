Corriere dello Sport.it
giovedì 5 febbraio 2026
Olimpiadi Invernali 2026, lo speciale da collezione in edicola venerdì 6 febbraio gratis con il Corriere dello Sport

Un inserto di 24 pagine interamente dedicato ai Giochi invernali di Milano Cortina: la guida perfetta per prepararsi al grande evento! Tutte le info sull'iniziativa
1 min
Solo venerdì 6 febbraio un regalo speciale aspetta i lettori in edicola. Insieme al Corriere dello Sport arriva gratis lo Speciale Olimpiadi Invernali firmato GS Extra: un inserto di 24 pagine interamente dedicato ai Giochi invernali di Milano Cortina. All’interno, il calendario completo delle gare e una guida pratica per seguire giorno dopo giorno tutti gli appuntamenti olimpici e gli azzurri protagonisti. Un’occasione da non perdere per prepararsi al grande evento: lo speciale sarà disponibile solo nella giornata di venerdì, in omaggio solo con il Corriere dello Sport-Stadio!

