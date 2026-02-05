Corriere dello Sport.it
giovedì 5 febbraio 2026
Sinner e Bebe Vio alle Olimpiadi Milano-Cortina: i controllori dei biglietti sono d’eccezione

Sinner e Bebe Vio alle Olimpiadi Milano-Cortina: i controllori dei biglietti sono d’eccezione

I due campioni azzurri hanno accompagnato i passeggeri diretti verso i luoghi delle sfide olimpiche
1 min

Un treno speciale, con due controllori d'eccezione. Jannik Sinner e Bebe Vio non hanno voluto far mancare la loro presenza alle Olimpiadi invernali, in corso di svolgimento in Italia. La campionessa paralimpica e il numero due del tennis mondiale, si sono trasformati in controllori ferroviari.

Sinner e Bebe Vio controllori speciali

Bebe Vio, con tanto di megafono, invitava tutti i passeggeri a prendere il treno destinato ai luoghi in cui andranno in scena le sfide più emozionanti della kermesse olimpica, mentre Jannik Sinner ha obliterato i biglietti dei passeggeri, dispensando sorrisi e battute. 

