MILANO - Allarme norovirus alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, dove la gara di hockey su ghiaccio femminile tra la Finlandia e il Canada , inizialmente in programma nella serata di oggi all'Ice Hockey Arena di Milano Rho, è stata rinviata alle ore 14:30 giovedì prossimo (12 febbraio) dopo che alcune giocatrici finlandesi sono risultate contagiate dal norovirus , che ha un periodo di incubazione tra le 12-48 ore e provoca gastroenterite acuta , con l’infezione che dura dalle 12 alle 60 ore.

Allarme norovirus a Milano-Cortina: rinviata gara di hockey su ghiaccio

La decisione è stata assunta dal Cio, dal Comitato organizzatore e dalla Federazione internazionale "nel rispetto dei principi consolidati in materia di salute e sicurezza, ponendo come massima priorità la salute e il benessere delle atlete, dello staff delle squadre, degli ufficiali di gara e di tutti i partecipanti al torneo". "Pur riconoscendo la delusione per il mancato svolgimento della partita nella data originariamente prevista, tutti i soggetti coinvolti concordano sul fatto che si sia trattato di una decisione responsabile e necessaria, in linea con lo spirito dei Giochi Olimpici e con l'integrità della competizione", si legge in una nota.

La squadra femminile della Finlandia decimata: cosa dice il regolamento

L'allarme era scattato ieri, con 4 casi accertati e la cancellazione dell'allenamento. La situazione è poi peggiorata, tanto che nella rifinitura di stamattina solo 10 giocatrici, 8 di movimento e due portieri, erano state in grado di allenarsi, con le altre rimaste fuori perché malate o in quarantena. Il regolamento prevede che ci siano almeno 15 giocatrici di movimento e due portieri a referto.