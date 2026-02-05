Incredibile Lindsey Vonn: si allena con il ginocchio rotto e lancia una sfida impossibile per Milano-Cortina

Appena due giorni fa Lindsey Vonn ha annunciato di voler essere ai Giochi di Milano-Cortina nonostante la rottura del crociato del ginocchio sinistro, subita nella discesa di Crans Montana. Sembravano parole buttate lì, dettate più dalla rabbia mista a frustrazione, e invece la grandissima volontà della campionessa di sci ha trasformato il suo desiderio in fatti. Sì perché sui social la sciatrice statunitense ha pubblicato un video dei suoi allenamenti ad altissima intensità che fanno veramente ben sperare in vista della discesa libera olimpica dell'8 febbraio.

L'allenamento di Lindsey Vonn

L'aveva detto lei stessa: "Stiamo facendo terapie intensive, ci stiamo allenando in palestra e oggi sono tornata a sciare. Il ginocchio è stabile, mi sento forte". In effetti il video social condiviso in Rete mostra proprio questo: squat a corpo libero o con il bilanciere, salti, cambi di direzione, il tutto con un vistoso tutore alla gamba. L'allenamento di Lindsey è intenso e svolto con grande determinazione e sul suo profilo Instagram sta raccogliendo tanti like e commenti di incoraggiamento che la incitano a non mollare. Cosa che lei non sta facendo assolutamente. Ha un solo obiettivo in testa: essere alle Olimpiadi di Milano-Cortina, anche senza il pieno recupero del ginocchio.

Il messaggio di Lindsey Vonn

Proprio sul suo profilo social, oltre al video, ha scritto questo messaggio: "Non mollo, lavoro più che posso perché accada! Grazie alla mia squadra e a tutti per il vostro incredibile supporto. Continuo a crederci".