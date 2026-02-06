Il bidet olimpico, le lasagne che vanno fortissimo e quegli hotel...

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Facciamo da apripista: la prima Olimpiade diffusa è la nostra. Si gioca su sette tavoli (Milano, Cortina, Bormio, Anterselva, Livigno, Predazzo, Tesero), sfida logistica senza precedenti per ridurre costi e impatto ambientale. Dovremmo esserne orgogliosi, tanto più che tra quattro anni la Francia seguirà il nostro modello. Eppure un certo tafazzismo aleggia, ci piace farci portare a spasso da chi parla male di noi e un po’ lo facciamo anche da soli.
