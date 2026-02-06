Corriere dello Sport.it
venerdì 6 febbraio 2026
Chi saranno gli ultimi tedofori: da Tomba a Goggia, le previsioni. E su Sinner e Chiara Ferragni....

Tutto pronto per l'inaugurazione dei giochi di Milano-Cortina. Il toto nomi è partito, c'è attesa per vedere chi farà l'ultimo tratto
2 min

MILANO - È tutto pronto per l’inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Cresce l’attesa non solo per la cerimonia in sé, ma soprattutto per uno dei momenti più iconici: l’arrivo della fiaccola e l’identità degli ultimi tedofori.

Le indiscrezioni: i grandi nomi dello sport italiano

Secondo le indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, a Milano i favoriti per l’ultimo tratto della fiaccola sarebbero Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, due simboli assoluti dello sport azzurro e delle Olimpiadi del passato. A Cortina, invece, i nomi più accreditati sarebbero quelli di Sofia Goggia e Gustav Thoeni, rappresentanti di due generazioni diverse ma entrambe profondamente legate alla montagna e alla storia olimpica italiana. 

Il rebus Sinner e le polemiche su Chiara Ferragni

Non è atteso ufficialmente Jannik Sinner, ma secondo alcuni rumors potrebbe esserci una sorpresa dell’ultimo momento: il tennista altoatesino potrebbe essere scelto per portare la fiaccola all’interno di San Siro, regalando alla cerimonia un tocco di attualità e richiamando l’attenzione delle nuove generazioni. Una presenza che, seppur non confermata, sarebbe altamente simbolica: Sinner rappresenta oggi uno degli atleti italiani più riconosciuti a livello globale. A far discutere, però, non sono solo i nomi sportivi. Chiara Ferragni ha annunciato sui social che sarà a Milano per la cerimonia inaugurale. Una notizia che ha immediatamente acceso il dibattito online. C’è chi si chiede cosa c’entri una influencer in un contesto sportivo e olimpico, e chi invece difende la scelta sottolineando il ruolo mediatico e internazionale della Ferragni, capace di amplificare la visibilità dell’evento ben oltre i confini sportivi.

 

 

