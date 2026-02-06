Corriere dello Sport.it
venerdì 6 febbraio 2026
Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina: orario e dove vederla in tv e streaming

Tutto sull'atto iniziale dei Giochi Olimpici, in programma a Milano e a Cortina d'Ampezzo
1 min

Tutto pronto per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi si registrerà il primo atto dei Giochi invernali, che terranno con il fiato sospeso i tifosi e gli appassionati per i prossimi diciassette giorni. Ecco tutte le principali informazioni sull'evento.

Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina, data e orario

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 andrà in scena oggi, venerdì 6 febbraio alle ore 20. A Milano, all'interno dello stadio San Siro e a Cortina d'Ampezzo. Altri eventi sono previsti a Predazzo e Livigno. Lo show si concluderà alle 23 circa. Tra le star presenti, ci saranno Andrea Bocelli, Mariah Carey, Pierfrancesco Favino, Ghali, Sabrina Impacciatore e Laura Pausini. T

Cerimonia di apertura del Olimpiadi Milano Cortina: dove vederla in tv e streaming

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali si potrà vedere gratuitamente in diretta tv su Rai 1, RaiNews.it e su Raiplay. Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta tv e live-streaming anche sui canali di Eurosport, visibili su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channel.

