Dalla principessa Anna ai re di Svezia e Norvegia, tutti i royal alle Olimpiadi Invernali

Dal 6 febbraio Milano e Cortina diventano l'epicentro mondiale dello sport con la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali del 2026 . La cerimonia promette di essere uno spettacolo visivo unico, con luci, musica e tecnologie all'avanguardia, che farà da preludio a due settimane ricche di record, emozioni e momenti storici su neve e ghiaccio. Come di consueto in eventi di questa portata, alla cerimonia di apertura parteciperanno i rappresentanti di diverse case reali europee, riaffermando la tradizione di legame tra la monarchia e la promozione dello sport internazionale. La prima royal ad arrivare in Italia è stata la principessa Anna, la sorella minore di re Carlo . La 75enne è un'ex atleta olimpica a Montreal 1976 ed è attualmente a capo della British Olympic Association.

Re, principi e principesse: tutti i royal attesi alle Olimpiadi Invernali 2026

Dall'Olanda sono arrivati re Willem-Alenxader e la regina Maxima, che resteranno fino a martedì 10 febbraio. Ad accompagnare la coppia l'erede al trono, la principessa Amalia, e il primo ministro olandese Schoof. Dopo la cerimonia d'apertura, la famiglia reale farà visita al Villaggio Olimpico e alla Casa della Nazionale sabato 7 febbraio. Alla serata inaugurale dell'evento è prevista anche la partecipazione del granduca Henri di Lussemburgo. Dal 10 al 14 febbraio, re Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia di Svezia saranno a Milano Cortina per supportare i 110 atleti svedesi. Il loro genero, il principe Daniel, si unirà a loro l'11. La principessa ereditaria Vittoria parteciperà ai Giochi Paralimpici più tardi e non sarà presente durante le Olimpiadi. Non mancherà una delegazione da Oslo: dal 7 al 9 febbraio saranno presenti Harald e Sonja di Norvegia che passeranno poi il testimone al figlio, il principe Haakon (dal 14 al 16 febbraio).

A Milano Cortina 2026 attesi anche Alberto di Monaco e Felipe di Spagna

Il principe Alberto di Monaco, cinque volte olimpico in bob e promotore di Peace and Sport, sarà al fianco della moglie Charlene, ex nuotatrice olimpica sudafricana, insieme ai gemelli Jacques e Gabriella. Dalla Spagna dovrebbe arrivare re Felipe, velista olimpico a Barcellona 1992, con la regina Letizia e le figlie Leonor e Sofia. Attesa anche una delegazione del Belgio con la giovane principessa Elisabetta. Lo sport si intreccia dunque con cultura e stile, mentre l’arrivo delle famiglie reali dà alle Olimpiadi invernali una dimensione ancora più globale.