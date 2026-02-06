La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si annuncia come uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno, ma anche come uno dei più discussi nelle settimane che hanno preceduto il grande giorno. Oggi, a partire dalle 19.50 su Rai 1 HD, andrà in scena uno spettacolo di quasi tre ore tra emozioni, musica e suggestioni, trasmesso in diretta dallo Stadio Meazza di Milano.

Chi ci sarà in cronaca per la cerimonia delle Olimpiadi

A commentare la cerimonia per Rai Sport non sarà Auro Bulbarelli, come inizialmente previsto, ma il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca. Al suo fianco ci saranno due presenze ormai consolidate e molto diverse tra loro: Fabio Genovesi, scrittore e narratore amatissimo dagli appassionati di sport, noto anche per il suo approccio emotivo e poetico al racconto del ciclismo; Stefania Belmondo, campionessa olimpica, chiamata a offrire uno sguardo tecnico ma anche profondamente umano su quanto accadrà in campo e sugli spalti. Parallelamente alla diretta televisiva, anche Rai Radio 1 seguirà l’evento con un racconto corale coordinato dallo studio centrale del Centro di Produzione Tv di Milano, offrendo un’alternativa narrativa a chi sceglierà di vivere la cerimonia via radio.