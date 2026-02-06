A Cortina d'Ampezzo, è andato in scena il 3° turno del curling doppio misto che vedeva l'Italia fronteggiare la Svizzera. La coppia Mosaner-Constantini, dopo la pesante sconfitta contro il Canada per 2-7, aveva bisogno di una scossa, che è arrivata proprio contro gli elvetici, che si sono dovuti arrendere alla- ritrovata- precisione del duo italiano per 12-4. La coppia Guignard e Fabbri, nella prima fase di gara, la danza ritmica, ottengono un ottimo punteggio, ma non basta e scivolano in 5ª posizione.

Vittoria schiacciante con la Svizzerera: ecco la classifica

La vittoria con la Svizzera è arrivata dopo un brivido iniziale che vedeva il duo elvetico in vantaggio per 0-3. Poi Mosaner-Constantini recuperano ed in sole 6 mai, mettono il sigillo al terzo impegno del round robin, complici anche moltissimi errori degli svizzeri, incluso quello che porta alla conclusione anticipata del match. Ora il resoconto delle prime 3 gare vede l'Italia a 2 vittorie (Corea e Svizzera) ed una sconfitta (Canada). Uno score positivo, soprattutto dopo la ritrovata fiducia della coppia, che grazie al 12-4 inflitto alla formazione elvetica, si piazza in 4ª posizione, dietro Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada.

Italia-Estoia, quando la prossima gara?

La prossima gara di Mosaner-Constantini ci sarà oggi, 6 febbraio, alle 14:35, contro l'Estonia, settima e con una sola gara vinta su 3. La partita può già essere fondamentale per il duo italiano, che vincendo potrebbe agganciare il Canada 3°- con già 4 partite giocate- e staccare ancora di più la Svizzera.

Ottimo punteggio nel pattinaggio, ma c'è chi fa meglio

Nonostante l'ottimo punteggio (83.54) che la coppia Guignard e Fabbri ha ottrnuto nella prima fase di gara, la danza ritmica, si posizionano inizialmente el 3° posto, poi dopo le esibizioni dei britannici e dei canadesi, sono finiti in 5ª posizione.