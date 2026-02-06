Bidet alle Olimpiadi Invernali 2026, americani in tilt. Lo sfogo della reporter

"E questo cos’è?". La domanda è diventata virale sui social e riguarda un oggetto che ha catturato l’attenzione di atleti e giornalisti americani al Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026: il bidet. Poco diffuso negli Stati Uniti, il sanitario italiano si è trasformato in una vera curiosità per chi arriva da oltreoceano, diventando protagonista involontario di video e post sui social, tra stupore e risate.

Bidet alle Olimpiadi Invernali, perplessità tra gli stranieri

Tra i più sorpresi c’è Alicia Lewis, giornalista e anchorwoman di Minneapolis, che ha dedicato un video al “rebus” del bidet. "Ho detto che sarei stata trasparente su tutto in Italia", spiega la reporter su Instagram, mostrando il bagno della sua stanza. "C’è qualche esperto di bidet? Nessuno di noi riesce a capire. Ok, qui c’è il water, capito...Pensavo questo fosse il bidet e probabilmente lo è. Ma l’acqua esce e va verso il basso, per riempire questa tazza. Pensavo che in un bidet l’acqua dovesse andare verso l’alto...È un orinatoio? So che è stupido...". Il tono ironico e curioso del video ha conquistato rapidamente il pubblico online, facendo esplodere la curiosità su un oggetto quotidiano per gli italiani, ma quasi misterioso per molti stranieri.

Bidet virale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Il post della Lewis è diventato subito virale, attirando centinaia di commenti e condivisioni. Alcuni utenti si sono affrettati a fornire spiegazioni dettagliate sul corretto utilizzo del bidet, altri hanno interpretato il video come una provocazione simpatica. Il piccolo sanitario italiano, tra l’altro simbolo di igiene e cultura domestica, ha così conquistato un ruolo da protagonista inaspettato durante le Olimpiadi, trasformando una normale esperienza quotidiana in un fenomeno globale di curiosità e ironia, capace di far sorridere milioni di spettatori in tutto il mondo.