Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Milano Cortina, Mattarella inaugura Casa Italia: "Una grande emozione"© ANSA

Milano Cortina, Mattarella inaugura Casa Italia: "Una grande emozione"

Il Presidente della Repubblica alla Triennale di Milano. Stasera parteciperà alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali
2 min

Sergio Mattarella ha inaugurato Casa Italia, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il Presidente della Repubblica è arrivato alla Triennale di Milano e questa sera sarà presente anche alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. “L’inaugurazione di Casa Italia è sempre un momento di grande coinvolgimento ed emozione. Casa Italia è una finestra sull’Italia, questa volta assume un altro significato, é una porta di ingresso per l’Italia, ne esprime la quinta essenza”, ha detto il Presidente Mattarella.

Il presidente del Coni Bonfiglio elogia Mattarella

Tra i tanti ospiti, erano presenti  il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, il presidente del Milan Paolo Scaroni, il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda e il presidente del Coni Luciano Buonfiglio: “E’ la prima volta che il Presidente della Repubblica inaugura Casa Italia in Italia", ha confermato Bonfiglio. "È un momento di grande vicinanza del Paese allo sport. Lo sport é strumento di coesione e di crescita. Abbiamo lavorato tutti insieme per far sì che l’Italia fosse vincente. È un onore inaugurare questo luogo in sua presenza. Le diciamo ancora una volta grazie”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Milano-Cortina, per l'Italia vittoria nel curlingOlimpiadi, quando gareggiano gli Azzurri

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS