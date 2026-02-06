Milano Cortina, Mattarella inaugura Casa Italia: "Una grande emozione"

Sergio Mattarella ha inaugurato Casa Italia, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il Presidente della Repubblica è arrivato alla Triennale di Milano e questa sera sarà presente anche alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. “L’inaugurazione di Casa Italia è sempre un momento di grande coinvolgimento ed emozione. Casa Italia è una finestra sull’Italia, questa volta assume un altro significato, é una porta di ingresso per l’Italia, ne esprime la quinta essenza”, ha detto il Presidente Mattarella.

Il presidente del Coni Bonfiglio elogia Mattarella

Tra i tanti ospiti, erano presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, il presidente del Milan Paolo Scaroni, il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda e il presidente del Coni Luciano Buonfiglio: “E’ la prima volta che il Presidente della Repubblica inaugura Casa Italia in Italia", ha confermato Bonfiglio. "È un momento di grande vicinanza del Paese allo sport. Lo sport é strumento di coesione e di crescita. Abbiamo lavorato tutti insieme per far sì che l’Italia fosse vincente. È un onore inaugurare questo luogo in sua presenza. Le diciamo ancora una volta grazie”.