Cerimonia di apertura Milano-Cortina: ecco quando e con chi sfila la bandiera italiana

Milano Cortina sta per prendere ufficialmente il via e stasera 6 febbraio, alle ore 20:00, ci sarà la tanto attesa cerimonia di apertura a San Siro con la sfilata delle bandiere dei 92 paesi che prendono parte alle Olimpiadi invernali. Ad aprire ci sarà la Grecia, paese in cui sono nate le Olimpiadi, in chiusura invece l'Italia, il paese ospitante. Subito prima degli atleti italiani, sfileranno Francia e USA, paesi che ospiteranno le Olimpiadi invernali, rispettivamente nel 2030 e nel 2034. Dunque l'Italia chiuderà la sfilata delle bandiere, esibendosi come 92° paese; i portabandiera scelti sono: Arianna Fontana (short track) e Federico Pellegrino (sci di fondo), mentre a Cortina ci saranno Federica Brignone (sci alpino) e Amos Mosaner (curling).