Cerimonia di apertura Milano-Cortina: ecco quando e con chi sfila la bandiera italiana
Milano Cortina sta per prendere ufficialmente il via e stasera 6 febbraio, alle ore 20:00, ci sarà la tanto attesa cerimonia di apertura a San Siro con la sfilata delle bandiere dei 92 paesi che prendono parte alle Olimpiadi invernali. Ad aprire ci sarà la Grecia, paese in cui sono nate le Olimpiadi, in chiusura invece l'Italia, il paese ospitante. Subito prima degli atleti italiani, sfileranno Francia e USA, paesi che ospiteranno le Olimpiadi invernali, rispettivamente nel 2030 e nel 2034. Dunque l'Italia chiuderà la sfilata delle bandiere, esibendosi come 92° paese; i portabandiera scelti sono: Arianna Fontana (short track) e Federico Pellegrino (sci di fondo), mentre a Cortina ci saranno Federica Brignone (sci alpino) e Amos Mosaner (curling).
Cerimonia iniziale: ecco l'ordine della sfilata e i portabandiera
1) Grecia: Alexandros Ginnis (sci alpino) 2) Albania: Lara Colturi (sci alpino), Denni Xhepa (sci alpino) 3) Andorra: Joan Verdú (sci alpino), Cande Moreno Becerra (sci alpino), Irineu Esteve (sci di fondo) 4) Arabia Saudita: Rakan Alireza (sci di fondo) 5) Argentina: Francesca Baruzzi (sci alpino), Franco Dal Farra (sci di fondo) 6) Armenia: Karina Akopova (pattinaggio artistico), Nikita Rakhmanin (pattinaggio artistico) 7) Australia: Matt Graham (sci freestyle), Jakara Anthony (sci freestyle) 8) Austria: Anna Gasser (snowboard), Benjamin Karl (snowboard) 9) Azerbaigian: A.A. Papathoma Paraskevaidou (sci alpino), Vladimir Litvintsev (pattinaggio artistico) 10) Belgio: Hanne Desmet (pattinaggio di velocità), Maximilien Drion (sci alpinismo) 11) Benin: Nathan Tchibozo (sci alpino) 12) Bolivia: Timo Juhani Gronlund (sci di fondo) 13) Bosnia Erzegovina: Elvedina Muzaferija (sci alpino), Marko Šljivić (sci alpino) 14) Brasile: Lucas Pinheiro Braathen (sci alpino), Nicole Silveira (skeleton) 15) Bulgaria: Alexandra Feigin (pattinaggio artistico), Vladimir Iliev (biathlon) 16) Canada: Mikaël Kingsbury (sci freestyle), Marielle Thompson (sci freestyle) 17) Cechia: Lucie Charvatova (biathlon), David Pastrnak (hockey su ghiaccio) 18) Cile: Matilde Schwencke (sci alpino), Sebastian Endrestad (sci di fondo) 19) Cina: Ning Zhongyan (pattinaggio di velocità), Zhang Chutong (short pista) 20) Cipro: Andrea Loizidou (sci alpino), Yianno Kouyoumdjian (sci alpino) 21) Colombia: Fredrik Fodstad (sci di fondo) 22) Corea del Sud: Cha Junhwan (pattinaggio artistico), Park Ji Woo (pattinaggio di velocità) 23) Croazia: Valentina Ascic (pattinaggio di velocità), Matija Legovic (biathlon) 24) Danimarca: Denise Dupont (curling), Jesper Jensen Aabo (hockey su ghiaccio) 25) Ecuador: Klaus Jungbluth Rodriguez (sci di fondo) 26) Emirati Arabi Uniti: Alex Astridge (sci alpino), Piera Hudson (sci alpino) 27) Eritrea: Shannon Abeda (sci alpino) 28) Estonia: Johanna Talihärm (biathlon), Marten Liiv (pattinaggio di velocità) 29) Filippine: Tallulah Proulx (sci alpino), Francis Ceccarelli (sci alpino) 30) Finlandia: Krista Pärmäkoski (sci di fondo), Mikko Lehtonen (hockey su ghiaccio) 31) Georgia: Diana Davis (pattinaggio artistico), Luka Berulava (pattinaggio artistico) 32) Germania: Léon Draisaitl (hockey su ghiaccio), Katharina Schmid (salto con gli sci) 33) Giamaica: Mica Moore (bob), Henri Rivers IV (sci alpino) 34) Giappone: Morishige Wataru (pattinaggio di velocità), Tomita Sena (snowboard) 35) Gran Bretagna: Brad Hall (bob), Lilah Fear (pattinaggio artistico) 36) Guinea-Bissau: Winston Tang (sci alpino) 37) Haiti: Stevenson Savart (sci di fondo) 38) Hong Kong Cina: Eloise Yung Shih King (sci alpino), Tsz Fung Kwok (pattinaggio di velocità) 39) India: Arif Mohd Khan (sci alpino) 40) Iran: Samaneh Beyrami Baher (sci di fondo), Danyal Saveh Shemshaki (sci di fondo) 41) Irlanda: Anabelle Zurbay (sci alpino), Thomas Maloney Westgaard (sci di fondo) 42) Islanda: Elin Van Pelt (sci alpino), Jon Erik Sigurdsson (sci alpino) 43) Israele: Mariia Seniuk (pattinaggio artistico), Jared Firestone (skeleton) 44) Kazakistan: Denis Nikisha (short track), Ayaulum Amrenova (freestyle) 45) Kenya: Sabrina Simader (sci alpino), Issa Gachingiri Laborde Dit Pere (sci alpino) 46) Kosovo: Kiana Kryeziu (sci alpino), Drin Kokaj (sci alpino) 47) Kirghizistan: Artur Saparbekov (sci di fondo) 48) Lettonia: Dzenifera Germane (sci alpino), Kaspars Daugavins (hockey su ghiaccio) 49) Libano: Andrea Elie Antoine el Hayek (sci alpino) 50) Liechtenstein: Martin Kranz (bob) 51) Lituania: Allison Reed (pattinaggio artistico), Saulius Ambrulevičius (pattinaggio artistico) 52) Lussemburgo: Matthieu Osch (sci alpino) 53) Macedonia del Nord: Jana Atanasovska (sci alpino), Stavre Jada (sci di fondo) 54) Madagascar: Mialitiana Clerc (sci alpino), Mathieu Gravier (sci alpino) 55) Malesia: Aruwin Salehhuddin (sci alpino) 56) Malta: Jenny Axisa Eriksen (sci di fondo) 57) Marocco: Pietro Tranchina (sci alpino) 58) Messico: Donovan Carrillo (pattinaggio artistico), Sarah Schleper (sci alpino) 59) Moldavia: Elizaveta Hlusovici (sci di fondo), Julian Luchin (sci di fondo) 60) Monaco: Arnaud Alessandria (sci alpino) 61) Mongolia: Ariuntungalag Enkhbayar (sci di fondo), Ariunbat Altanzul (sci alpino) 62) Montenegro: Branislav Pekovic (sci alpino) 63) Nigeria: Samuel Uduigowme Ikpefan (sci di fondo) 64) Norvegia: Kajsa Vickhoff Lie (sci alpino), Peder Kongshaug (pattinaggio di velocità) 65) Nuova Zelanda: non ancora annunciato 66) Paesi Bassi: Jens van ‘t Wout (short track), Kimberley Bos (skeleton) 67) Pakistan: Muhammad Karim (sci alpino) 68) Polonia: Kamil Stoch (salto con gli sci), Natalia Czerwonka (pattinaggio di velocità) 69) Porto Rico: Kellie Delka (skeleton) 70) Portogallo: Vanina Guerillot (sci alpino), Jose Cabeca (sci di fondo) 71) Romania: Alexandru Ștefănescu (sci alpino), Daniela Toth (salto con gli sci), Julia Sauter (pattinaggio di figura), Kata Mandel (snowboard), Mihai Tentea (bob), Paul Pepene (sci di fondo) Raluca Strămăturraru (slittino) 72) San Marino: Rafael Mini (sci alpino) 73) Serbia: Anja Ilic (sci di fondo), Miloš Milosavljević (sci di fondo) 74) Singapore: Faiz Basha Munwar Basha (sci alpino) 75) Slovacchia: Viktoria Čerňanská (bob), Tomáš Tatar (hockey su ghiaccio) 76) Slovenia: Domen Prevc (salto con gli sci), Nika Prevc (salto con gli sci) 77) Spagna: Olivia Smart (pattinaggio artistico), Quim Salarich (sci alpino) 78) Sudafrica: Matthew Smith (sci di fondo), Nicole Burger (skeleton) 79) Svezia: Sara Hector (sci alpino), Walter Wallberg (sci freestyle) 80) Svizzera: Nino Niederreiter (hockey su ghiaccio), Fanny Smith (sci freestyle) 81) Cina Taipei: Lin Sin-Rong (bob), Li Yu-Hsiang (pattinaggio artistico) 82) Thailandia: Karen Chanloung (sci di fondo), Mark Chanloung (sci di fondo) 83) Trinidad e Tobago: Emma Gatcliffe (sci alpino), Nikhil Alleyne (sci alpino) 84) Turchia: Irem Dursun (sci di fondo), Furkan Akar (pattinaggio di velocità) 85) Ucraina: Yelyzaveta Sydorko (pattinaggio di velocità), Vladyslav Heraskevych (skeleton) 86) Ungheria: Maja Somodi (short track), Bence Nogradi (short track) 87) Uruguay: Nicolás Pirozzi Mayer (sci alpino) 88) Uzbekistan: Daniil Eybog (pattinaggio di velocità) 89) Venezuela: Nicolas Claveau-Laviolette (sci di fondo) 90) Stati Uniti: Frank Del Duca (bob), Erin Jackson (pattinaggio di velocità) 91) Francia: Clément Noël (sci alpino), Chloe Trespeuch (snowboard). In 92ª posizione, l'Italia.