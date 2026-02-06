Olimpiadi invernali, Tomba lancia la spedizione azzurra a Milano-Cortina: "Su Brignone e Goggia dico che..."

La 'Valanga Rosa' carica gli azzurri

Oltre a Tomba, presenti all'evento anche le atlete della valanga rosa, a partire da Manuela Di Centa: "Ogni atleta italiano darà sicuramente il meglio di sé per sognare e andare a caccia di medaglie! Sono felice di avere una giovane ragazza dalla mia famiglia che compete anche lei nello sci di fondo, Martina, figlia di mio fratello Giorgio, e che l’Italia possa contare nel fondo su un campione come Federico Pellegrino”. Poi Maria Rosa Quario e Claudia Giordani hanno rievocato la loro 'Valanga Rosa' degli anni '70 e '80, oltre ai recenti successi di Federica Brignone, figlia di 'Ninna' Quario.