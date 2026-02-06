Olimpiadi invernali, Tomba lancia la spedizione azzurra a Milano-Cortina: "Su Brignone e Goggia dico che..."
MILANO - Grande entusiasmo questa mattina (venerdì 6 febbraio) a Milano per l'evento 'Journalist on the podium', promosso dal 2012 dall’associazione internazionale della stampa sportiva AIPS - presieduta da Gianni Merlo in collaborazione con USSI guidata da Gianfranco Coppola - a poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.
Tomba e gli azzurri protagonisti alle Olimpiadi: "Non faccio pronostici"
Tanti gli ex atleti presenti all'evento, tra i quali spicca la presenza di Alberto Tomba. Dopo aver svelato l’aneddoto di Gianni Merlo legato al rifiuto di Gino Palumbo di titolare con la parola Tomba sulla Gazzetta dopo la sua clamorosa vittoria nel parallelo di Natale alla montagnetta di San Siro nel 1984, l'ex campione azzurro si sbilancia sugli azzurri protagonisti a Milano-Cortina: "Giovanni Franzoni? Ha vinto a Kitzbuhel ed è una delle maggiori speranze italiane, ma non faccio pronostici. Un grosso in bocca al lupo a Fede Brignone al rientro dall’infortunio, a Sofia Goggia e tutti gli altri ragazzi e ragazze!".
La 'Valanga Rosa' carica gli azzurri
Oltre a Tomba, presenti all'evento anche le atlete della valanga rosa, a partire da Manuela Di Centa: "Ogni atleta italiano darà sicuramente il meglio di sé per sognare e andare a caccia di medaglie! Sono felice di avere una giovane ragazza dalla mia famiglia che compete anche lei nello sci di fondo, Martina, figlia di mio fratello Giorgio, e che l’Italia possa contare nel fondo su un campione come Federico Pellegrino”. Poi Maria Rosa Quario e Claudia Giordani hanno rievocato la loro 'Valanga Rosa' degli anni '70 e '80, oltre ai recenti successi di Federica Brignone, figlia di 'Ninna' Quario.
