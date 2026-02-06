Federica Pellegrini tedofora speciale con il pancione: la battuta sui 200 metri fa impazzire la folla

Nemmeno il pancione e la gravidanza ha fermato Federica Pellegrini. Si è trasformata tedofora per 200 metri, e sappiamo bene che la Divina in quanto a 200 metri non ha rivali. Certo, questa volta niente acqua, ma una camminata e una corsetta tra la folla innamorata di lei, della sua tuta e della fiaccola olimpica, che a poche ore dal via ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina continua ad essere la protagonista d'eccezione.