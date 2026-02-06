Federica Pellegrini tedofora speciale con il pancione: la battuta sui 200 metri fa impazzire la folla
Nemmeno il pancione e la gravidanza ha fermato Federica Pellegrini. Si è trasformata tedofora per 200 metri, e sappiamo bene che la Divina in quanto a 200 metri non ha rivali. Certo, questa volta niente acqua, ma una camminata e una corsetta tra la folla innamorata di lei, della sua tuta e della fiaccola olimpica, che a poche ore dal via ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina continua ad essere la protagonista d'eccezione.
Pellegrini e la fiaccola olimpica per 200 metri
Federica Pellegrini non si è sottratta dall'onerovole incarico di portare la fiamma dei Giochi, nemmeno con il pancione per la gravidanza. Prima di iniziare, con sorriso e allegria, tra le vie di Milano ha dichiarato: "Dovrò fare solo 200 metri a piedi, però di solito sono sempre stata brava a farli, quindi me la caverò anche oggi". Poi ha aggiunto: "Sto per portare la fiamma olimpica, sono molto emozionata. Un bacio a tutti, seguite queste Olimpiadi, mi raccomando".