venerdì 6 febbraio 2026
Federica Pellegrini tedofora speciale con il pancione: la battuta sui 200 metri fa impazzire la folla

La Divina del nuoto porta la fiamma olimpica per le vie di Milano prima della cerimonia d'inaugurazione dei Giochi di Milano Cortina
Federica Pellegrini Olimpiadi 2026

Nemmeno il pancione e la gravidanza ha fermato Federica Pellegrini. Si è trasformata tedofora per 200 metri, e sappiamo bene che la Divina in quanto a 200 metri non ha rivali. Certo, questa volta niente acqua, ma una camminata e una corsetta tra la folla innamorata di lei, della sua tuta e della fiaccola olimpica, che a poche ore dal via ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina continua ad essere la protagonista d'eccezione.

Pellegrini e la fiaccola olimpica per 200 metri

Federica Pellegrini non si è sottratta dall'onerovole incarico di portare la fiamma dei Giochi, nemmeno con il pancione per la gravidanza. Prima di iniziare, con sorriso e allegria, tra le vie di Milano ha dichiarato: "Dovrò fare solo 200 metri a piedi, però di solito sono sempre stata brava a farli, quindi me la caverò anche oggi". Poi ha aggiunto: "Sto per portare la fiamma olimpica, sono molto emozionata. Un bacio a tutti, seguite queste Olimpiadi, mi raccomando".

