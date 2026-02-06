Svelato cosa farà Mattarella alla cerimonia d'apertura: c'entra Valentino Rossi...
Il mistero è stato svelato: ecco cosa farà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. La scena è stata registrata nei giorni scorsi ed è questa: un tram storico attraversa la città con a bordo un passeggero misterioso, che inizialmente si vede solo di spalle. Nel frattempo alle fermate salgono vari passeggeri: famiglie con bambini e adulti. A un certo punto il personaggio misterioso raccoglie un peluche e si svela la sua identità: è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché al capolinea, l'autista lo saluta e si scopre che è Valentino Rossi. Dopo la proiezione del video Mattarella entrerà allo stadio.