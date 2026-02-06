Svelato cosa farà Mattarella alla cerimonia d'apertura: c'entra Valentino Rossi...

Il mistero è stato svelato: ecco cosa farà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. La scena è stata registrata nei giorni scorsi ed è questa: un tram storico attraversa la città con a bordo un passeggero misterioso, che inizialmente si vede solo di spalle. Nel frattempo alle fermate salgono vari passeggeri: famiglie con bambini e adulti. A un certo punto il personaggio misterioso raccoglie un peluche e si svela la sua identità: è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché al capolinea, l'autista lo saluta e si scopre che è Valentino Rossi. Dopo la proiezione del video Mattarella entrerà allo stadio.

146 gli altleti dell'Italia Team che sfileranno Saranno 146 gli atleti dell'Italia Team che sfileranno nella cerimonie di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Così suddivisi: a San Siro, guidati dai portabandiera Arianna Fontana e Federico Pellegrino e con il Segretario Generale del CONI e capo missione Carlo Mornati, sfileranno 70 atleti di cinque discipline (short track, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, hockey e sci di fondo); a Cortina, guidati dagli alfieri Federica Brignone e Amos Mosaner, saranno 35 gli atleti di quattro discipline (curling, sci alpino, skeleton e slittino); a Predazzo sfileranno 13 atleti di tre discipline (salto con gli sci, sci di fondo e combinata nordica), mentre a Livigno saranno 28 di quattro discipline (sci alpinismo, sci alpino, freestyle e snowboard).

