Mariah Carey canta "Nel blu dipinto di blu" e fa impazzire i social: il gobbo è subito virale

Il gobbo di Mariah Carey è diventato subito virale. La statunitense ha cantato in Italiano la celebre canzone Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Non aveva imparato il testo a memoria, ma si esibiva leggendo il testo che scorreva sullo schermo davanti a lei che non era scritto in italiano, ma in modo di aiutarla con la pronuncia. Al posto di "volare", c'era scritto "voh-lah-reh". Le immagini hanno fatto subito il giro del web, generando tanti commenti ironici tra cui quello di Gianmarco Tamberi, che lo ha definito "Geniale".