Mariah Carey canta "Nel blu dipinto di blu" e fa impazzire i social: il gobbo è subito virale
Il gobbo di Mariah Carey è diventato subito virale. La statunitense ha cantato in Italiano la celebre canzone Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Non aveva imparato il testo a memoria, ma si esibiva leggendo il testo che scorreva sullo schermo davanti a lei che non era scritto in italiano, ma in modo di aiutarla con la pronuncia. Al posto di "volare", c'era scritto "voh-lah-reh". Le immagini hanno fatto subito il giro del web, generando tanti commenti ironici tra cui quello di Gianmarco Tamberi, che lo ha definito "Geniale".
Mariah Carey e l'abito di Fausto Puglisi
L’esibizione comunque è stata applauditissima. Mariah Carey indossava un abito di Fausto Puglisi, uno stilista italiano nato in Sicilia, noto per una visione che unisce mitologia classica, cultura mediterranea e sensibilità contemporanea. Il suo lavoro si distingue per un uso audace delle forme e dei simboli, capace di raccontare l’Italia come luogo di stratificazione culturale, immaginazione e potenza visiva, riconosciuto e apprezzato sulla scena internazionale.