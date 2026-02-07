Corriere dello Sport.it
Brignone ci sarà in discesa libera con Sofia Goggia: ecco il quartetto azzurro

L'azzurra ha sciolto le riserve e domani gareggerà a Cortina: tutti i dettagli
Dall'inviato Valerio Minutiello
2 min

Cortina - Federica Brignone ha sciolto gli ultimi dubbi e sarà alla partenza della discesa libera dei Giochi, domani sull'Olympia delle Tofane. Con lei nel team azzurro Sofia Goggia, Nicol Delago e Laura Pirovano: Per Brignone è la seconda discesa olimpica della carriera, dopo il ritiro a Pyeongchang nel 2018, e la prima dall'infortunio. La Tigre ha avuto buone sensazioni dopo le prove libere di ieri e oggi.

Brignone ha tenuto tutti con il fiato sospeso

Federica ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo, però ce l'ha fatta quando sembrava quasi impossibile. "Sono cresciuta rispetto a ieri, - ha detto dopo le prove di mi sto fidando sempre di più sia nei salti che nei dossi. Il Duca d’Aosta è stato un po’ limato, butta meno in alto e va meglio così. Ogni giorno cresco, oggi la neve rispondeva di più e mi sembra di entrare sempre più in confidenza con gli sci lunghi. Ieri sera è stata una delle emozioni più grandi, era uno dei miei sogni maggiori, ho fatto fatica a dormire - ha ammesso l'azzurra tornando sul ruolo di portabandiera - Nel pomeriggio valuteremo con lo staff come comportarci in vista della gara di domani”. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA



