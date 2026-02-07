Cortina - Francesca Lollobrigida ha fatto una gara clamorosa! Oro e primo record olimpico per l' atleta azzurra che ha chiuso con il tempo di 3:54.28 nella gara di pattinaggio di velocità 3000 m . Una gara veramente mostruosa. Francesca lo ha fatto nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno. Nata a Fascati e cresciuta a Roma, classe '91, Lollobrigida ha scritto una gran bella pagina dello sport italiano, migliorando l'argento vinto a Pechino nel 2022.

L'infezione virale che l'aveva fatta pensare al ritiro

Non era certo tra le favorite nemmeno per salire sul podio: di recente una brutta infezione virale l'aveva debilitata e aveva condizionato la sua stagione così tanto che pensava al ritiro. "Il fisico non rispondeva, la testa crollava, il sogno olimpico sembrava allontanarsi", aveva detto. Neanche lei poteva immaginare una giornata così, anche se ha lavorato duramente per arrivare a una gara di questo livello. "Perché continuo a pattinare?" Si era chiesta, e la risposta è stata: "Perché amo il pattinaggio".

Il medagliere: l'Italia fa sognare

L'abbraccio con il figlio Lorenzo e le lacrime

Francesca Lollobrigida si è commossa, poi è corsa ad abbracciare il figlio Lorenzo, nato nel 2023, tenuto in braccio dalla nonna in tribuna e poi portato in pista da uno dei volontari. Tutta la famiglia era lì per lei. L'emozione è stata grandissima anche al momento dell'inno nazionale, sul gradino più alto del podio. È già la terza medaglia per l'Italia e siamo solo al primo giorno di gare. Meglio di così non si poteva partire, e quell'obiettivo di superare il record di 20 medaglie a Lillehammer nel '94 è sicuramente fattibile. Quello di Lollobrigida è il primo oro nella storia del pattinaggio azzurro femminile di velocità.