Onorato: "Lollobrigida orgoglio di Roma, ti aspettiamo in Campidoglio"

Anche Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale ha fatto i complimenti a Francesca Lollobrigida per lo storico oro nei 3000m di pattinaggio alle Olimpiadi Milano-Cortina: “Il primo oro delle Olimpiadi di Milano-Cortina - le parole di Onorato - arriva da Roma. Complimenti a Francesca Lollobrigida, alla quarta Olimpiade in carriera e alla prima da mamma, per questo straordinario traguardo. Una medaglia che corona una carriera strepitosa, fatta di passione, successi e il lungo viaggio iniziato tanti anni fa con la sorella Giulia anch’essa campionessa di pattinaggio, grazie a tanti sacrifici, da parte sua e di tutta la sua splendida famiglia, con il padre Maurizio che per anni ha viaggiato con Francesca da Roma al Nord per consentirle di gareggiare sul ghiaccio. Una storia con un lieto fine che merita di essere festeggiata nel posto più importante della città, in Campidoglio, con il sindaco Roberto Gualtieri: ti aspettiamo Francesca”.

